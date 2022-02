32-latek wyłudził od Apple smartfony za milion dolarów

Zdecydowanie się nie opłaciło.

Haiteng Wu wyłudził od Apple smartfony warte milion dolarów

Pamiętam doskonale, jak świat w 2019 roku obiegła informacja dotycząca dwóch studentów z USA, którzy wyłudzili od Apple prawie 900 tys. dolarów (obecnie ok. 3,6 mln złotych). Schemat ich działania był szalenie prosty: Quan Jiang i Yangyang Zhou importowali z Chin podrobione smartfony iPhone i wysyłali je do Apple na reklamację jako niewłączający się sprzęt. Technicy każdorazowo odsyłali nowe, oryginalne i działające smartfony - łącznie ponad 3000 sztuk. Okazuje się, że równolegle proceder uskuteczniały także inne grupy przestępcze.32-letni Haiteng Wu ze Stanów Zjednoczonych w pojedynkę zawstydził swoich rodaków. Wyłudził od Apple smartfony o wartości ponad 1 miliona dolarów (ok. 4 mln złotych), korzystając z metody analogicznej do wyżej opisanej. Swój proceder uprawiał aż 3,5 roku.Haiteng Wu zamawiał z Hongkongu fałszywe iPhone'y z fałszywymi numerami IMEI i numerami seryjnymi, które odpowiadały autentycznym iPhone'om. On i jego wspólnicy przekazywali sprzęt Apple jako uszkodzony, twierdząc, że są to pełnowartościowe smartfony objęte gwarancją. W zamian otrzymywali prawdziwe iPhone'y. Technicy Apple mając styczność z niedziałającym telefonem po prostu podejmują decyzję o wydaniu klientowi nowego urządzenia.Prawdziwe smartfony pozyskane z oszustwa były wysyłane z powrotem do Hongkongu, gdzie prawdopodobnie były sprzedawane z niemałym zyskiem. Wu i jego wspólnicy zostali schwytani i aresztowani w 2019 roku, podobnie jak bohaterowi historii opisanej na wstępie. Niedawno zostali skazani na 26 miesięcy więzienia w Stanach Zjednoczonych. Będą musieli również zapłacić odszkodowanie w wysokości 987 000 dolarów.Źródło: justice.gov