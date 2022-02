Wyprzedaż gadżetów w Aldi. Smartwatch Amazfit w świetnej cenie i wiele innych

Jest też tani sterylizator.

Wyprzedaż elektroniki w Aldi - od 2.02.2022

Zazwyczaj informujemy Was o wyprzedażach taniej elektroniki w supermarketach sieci Biedronka, Lidl lub Netto. Dość niespodziewanie interesujące gadżety trafiły właśnie do jakby mniej popularnych w Polsce marketów Aldi. Jeżeli macie w pobliżu sklep tej sieci, koniecznie do niego zajrzyjcie - możecie miło się zaskoczyć. Sieć Aldi przygotowała nie lada ofertę dla gadżeciarzy, a my prezentujemy Wam listę najciekawszych produktów.Przebojem wyprzedaży w Aldi są bez wątpienia zegarki Amazfit Neo, które Polacy do tej pory kupowali przede wszystkim na AliExpress. Urządzenia są naprawdę ładne, przywodzą na myśl retro czasomierze od Casio, są sprzedawane w trzech kolorach i kosztują tylko 129 złotych. Mierzą tętno, wysycenie krwi tlenem, mają monitor snu i oferują długi czas pracy na baterii. Naprawdę dobra oferta.