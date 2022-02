Najlepszy przewód USB-C i Thunderbolt na świecie? Haloband Super Cable z Indiegogo

Jeśli szukacie naprawdę dobrej jakości przewodu USB-C (lub Thunderbolt) do wszystkiego, to może zainteresować was oferta na Haloband Super Cable z serwisu croudfundingowego Indiegogo. Kabel według obietnic jego twórców jest naprawdę wytrzymały na uszkodzenia i zużycie, może obsługiwać bardzo wysokie przepustowości oraz dużą moc ładowania urządzeń. Czyżby był to najlepszy przewód tego typu na świecie? Tak na pewno sugeruje nazwa akcji "World's Most Powerful and Toughest Cable".



Wyjątkowo mocny dwumetrowy przewód Haloband Super Cable z kewlarem i aluminium

To w zasadzie przewód Thunderbolt 4 (wstecznie kompatybilny z Thunderbolt 3), ale jest w pełni zgodny z USB 3.2 Gen 2 (czy USB 3.2 Gen 1 / USB 3.0 oraz USB 2.0) i po obu stronach ma wtyki USB-C. W takim razie można z niego korzystać przy smartfonach, tabletach, laptopach, komputerach stacjonarnych z USB-C lub Thunderbolt czy innym sprzęcie z tego typu złączami. Naładujemy nim urządzenia lub prześlemy dane z jednego do drugiego, a także podłączymy małe akcesoria (np. większość przenośnych SSD ma gniazdo USB-C), a nawet zewnętrzne stacje z kartami graficznymi (po Thunderbolcie w trybie PCI-Express).



Producent Haloband Super Cable zadbał o wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne / Foto: Haloband @ Indiegogo



Haloband Super Cable ma wygodną długość 2 metrów i wyprodukowano go z użyciem wiązki 4000D Kevlar Fiber, która zapewnia bardzo wysoką trwałość (materiał jest wykorzystywany np. przy produkcji kamizelek kuloodpornych). Same końcówki (z aluminiową obudową) także została zaprojektowany w taki sposób, aby przeciwdziałać szybkiemu wyrobieniu się i uszkodzeniu kabla. Na promocyjnym wideo możemy nawet zobaczyć scenę, w której samochód osobowy jest z powodzeniem ciągnięty za Haloband Super Cable.





Świetne transfery i moc ładowania Haloband Super Cable, także dla laptopów, eGPU czy SSD

Producent z USA zaznacza, że w końcówce przewodu wstawiono miniaturowy chip Thunderbolt 4 oficjalnie certyfikowany przez Intela, co powinno zapewnić pełną zgodność i bezproblemową pracę z pełnią wydajności. Przy odpowiednich urządzeniach, transfer może osiągnąć nawet do 40 Gb/s, czyli innymi słowy do 5 GB/s. To nawet więcej niż maksymalne parametry dla przesyłania danych przez nośniki SSD PCIe 3.0 x4 (PCIe 4.0 x4 mają już wyższe osiągi). Dzięki temu za pomocą Haloband Super Cable podepniemy do laptopa biurowego z Thunderboltem zewnętrzną mocną kartę graficzną (w trybie PCIe 32 Gbps) i tym samym przekształcimy go w gamingową maszynę.



Wygląd jest dość standardowy, ale w Haloband Super Cable drzemie wielki potencjał / Foto: Haloband @ Indiegogo



Z dyskami, czytnikami kart pamięci, rozgałęziaczami, wielofunkcyjnymi hubami i innym akcesoriami opisywany przewód także nie będzie miał problemów. Na tym jego możliwości się nie kończą. W trybie DisplayPort (po zastosowaniu przejściówki lub z ekranami posiadającymi takie złącze) można podpiąć dwa monitory o rozdzielczości do 4K lub jeden do 8K przy 60 Hz. Za to w przypadku zasilania sprzętu da się skorzystać z mocy nawet do 100 W zgodnie z USB PowerDelivery czy innymi szybkimi standardami ładowania. Ostatnim dodatkiem jest skórzana jasna opaska do zapięcia złożonego kabla podczas przechowywania.



Zamów Haloband Super Cable ze zniżką 50 proc. na Indiegogo

Teoretycznie główna część akcji na Indiegogo z Haloband Super Cable zakończyła się w połowie stycznia 2022 roku. Jednak przewody wciąż można zamawiać na stronie zbiórki w serwisie croudfundingowym pod tym linkiem. Zależnie od tego, jaka zniżka będzie jeszcze dostępna, możecie zapłacić za Haloband Super Cable 161 złotych (50 proc. ceny) lub 197 złotych (obniżka o 38 proc.). Ewentualnie w zestawach kilku sztuk - 2 egzemplarze 314 złotych (-51 proc.), 3 egzemplarze 463 złote (-53 proc.), 4 egzemplarze 600 złotych (-53 proc.) czy aż 8 egzemplarzy (-54 proc.). Wysyłki są planowane na kwiecień 2022 roku.



Możesz nim nawet ciągnąć samochód.