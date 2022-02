Yoga jest dobra na wszystko. Lenovo Yoga Tab 13 to tablet dla całej rodziny

Jeszcze kilka lat temu tablety traktowane były przez odbiorców jako nieco większe smartfony - bez funkcji dzwonienia, za to nadające się idealnie do "konsumowania" multimediów. Gdy średnia przekątna ekranu smartfonów urosła, wielu producentów porzuciło produkcję tabletów z obawy o spadek zainteresowania. Na rynku zostały tylko te firmy, które potrafiły zaoferować konsumentom coś ekstra, coś wyjątkowego, co skłoniłoby ich do dokonania zakupu.Od samego początku swojego istnienia seria tabletów Lenovo Yoga Tab wyróżniała się na tle innych propozycji - a to baterią, a to praktyczną podstawką. Od jakiegoś czasu w polskich sklepach da się kupić, jawiący się na jedno z najciekawszych i najbardziej uniwersalnych sprzętów w swojej klasie. Uniwersalnych, czyli spełniających potrzeby użytkownika w każdym wieku.

Duży może więcej

Praktyczne rozwiązania to wizytówka Yoga

Tablet, na którym zagrasz w gry AAA z komputera

W rytm kojących dźwięków muzyki

Tablet dla całej rodziny... do wszystkiego

To powiedzenie sprawdza się w przypadku Lenovo Yoga Tab 13 z systemem Android 11 na pokładzie. Rozmiar jest tu zaletą, a to za sprawą obecności 13-calowego, dotykowego ekranu LTPS o rozdzielczości 2160x1350 pikseli z obsługą Dolby Vision oraz 100-procentowym pokryciem przestrzeni barw sRGB. Oczywistym jest, że na tak dużym wyświetlaczu czystą przyjemnością staje się oglądanie filmów w łóżku, a przestrzeń robocza do wykorzystania na przykład w podróży ułatwia realizację codziennych obowiązków związanych z życiem zawodowym.Pomimo tak dużej przekątnej ekranu sprzęt jest poręczny - grubość obudowy wynosi na większości powierzchni zaledwie 6,2 mm i jest nieco większa jedynie w miejscu, w którym schowano pojemną baterię. Masa tabletu to zaledwie 803 gramy! Bateria wyposażona w system szybkiego ładowania 30 W, pozwala przepracować na Wi-Fi nawet bardzo intensywny dzień, bez konieczności sięgania po ładowarkę. Proces ładowania przebiega szybko, trwając zaledwie dwie godziny.Urządzenia Lenovo Yoga słyną z oferowanego przez siebie komfortu użytkowania. Nie inaczej jest w przypadku Lenovo Yoga Tab 13. Wielozadaniowość ułatwia tu co najmniej kilka interesujących rozwiązań. Solidna nóżka umożliwia ustawienie tabletu w pozycji pionowej, przydatnej na przykład podczas wideokonferencji, które da się prowadzić za sprawą obecności niezłej jakości kamerki przedniej oraz mikrofonu.Co więcej, podstawka (nóżka) pozwala na korzystanie z tabletu w nietypowych miejscach. Konstrukcja metalowej podstawki sprawia, że możemy użyć jej, np. jak wieszaka i umieścić urządzenie w dogodnym miejscu. Gotujesz i korzystasz z przepisów online? Powieś tablet na szafce w kuchni i komfortowo przeglądaj treści :) Podstawka pozwala też na lekkie uniesienie urządzenie, a pozycja ta poprawia komfort użytkowania gdy tablet leży na płaskim blacie.Potrzebujesz dodatkowej przestrzeni roboczej? Skorzystaj z wygodnego portu micro HDMI i przekształć tablet w drugi wyświetlacz 2K dla Twojego laptopa lub komputera stacjonarnego. Kreatywność pozwoli rozwinąć opcjonalne pióro Lenovo Precision Pen 2. Coś mi się wydaje, że rysik rozpoznający kilka tysięcy stopniu nacisku spodoba się także najmłodszym...Tablet zazwyczaj jest tym urządzeniem, z którego korzystają wszyscy domownicy, bez względu na swój wiek. Młodsze dzieci mogą oglądać na nim bajki i programy edukacyjne, a nieco starsza młodzież oraz dorośli na Lenovo Yoga Tab 13 ograją bez przeszkód dzięki niemu produkcje AAA znane z komputerów osobistych. W jaki sposób? Odpowiedzią na to są platformy streamingowe gier. Z Lenovo Yoga Tab 13 wystarczy sparować kontroler przez Bluetooth, połączyć się z siecią bezprzewodową za pośrednictwem szybkiego Wi-Fi 6, uruchomić odpowiedni program i... cieszyć się zabawą.Sam w sobie tablet Lenovo Yoga Tab 13 korzysta z mocy obliczeniowej wydajnego układu Qualcomm Snapdragon 870, dla którego wyzwaniem nie będzie żadna gra mobilna, ani nawet wymagająca aplikacja. Urządzenie działa bez najmniejszych spowolnień, dając radość i pozwalając unikać przy tym ewentualnych frustracji.Zastosowane w tablecie cztery głośniki JBL wspomagane są przez system Lenovo Premium Audio. Dzięki obsłudze technologii dźwięku Dolby Atmos brzmią doskonale nie tylko w trakcie odtwarzania filmów z YouTube, czy gier, ale także podczas seansów filmowych. Dźwięki płynące zza membran są donośne, nie przesterują, a czasem wręcz zaskakują - na przykład tonami niskimi.Powodów do narzekań nie powinni mieć nawet melomani, lubiący od czasu do czasu posłuchać muzyki na urządzeniu przenośnym. Lenovo Yoga Tab 13 ma bez dwóch zdań sprzęt jeden z lepszych systemów głośników w świecie tabletów. A jeśli dla kogoś brzmienie okaże się w którymś momencie niewystarczające, może łatwo z tabletem sparować ulubiony głośnik lub słuchawki bezprzewodowe.Nawet 256 GB przestrzeni na dane to ilość wystarczająca do tego, aby cała rodzina nie musiała ograniczać się w zapisywaniu plików. Zdjęcia z wakacji, filmy i seriale z Netfliksa zapisane w trybie offline, czy też muzyka offline ze Spotify. Lenovo Yoga Tab 13 wszystko pomieści, serio.Niezależnie od tego czy się bawisz, czy pracujesz, Lenovo Yoga Tab 13 to użyteczny towarzysz na co dzień. Sprawdzi się nie tylko jako tablet do pracy, grania i oglądania filmów, ale nawet jako pomocniczy ekran dla Twojego komputera. Długi czas działania na baterii, szybkie ładowanie, duży ekran oraz pokaźny zasób dobrze przemyślanych rozwiązań sprawiają, że Yoga Tab 13 przypadnie do gustu masie osób.