PS5 sprzedaje się gorzej niż PS4. Przyczyną problemy z niedoborem komponentów

Nie jest to ogromne zaskoczenie.

Sony udostępniło raport finansowy za ostatni – niejako najważniejszy - kwartał 2021 roku. W przeciągu trzech miesięcy sprzedano wyłącznie 3,9 miliona konsol PlayStation 5, co jest wynikiem tylko nieco wyższym niż ten osiągnięty w poprzednim kwartale. Przy okazji „pochwalono” się rocznym rezultatem sprzedaży urządzenia nowej generacji.Problemy z dostawami i niedoborem komponentów to problem trwający już od kilku lat. Sytuacja powoli ulega poprawie, lecz trudno na razie o wróżenie świetlanej przyszłości. Scenariusze przedstawiane przez analityków jasno pokazują, że rozpoczęty właśnie rok nie będzie się w tej kwestii zbytnio różnić od poprzedniego. Zbytnio zadowolone z tego powodu nie jest z tego powodu Sony.Sprzedaż konsoli PlayStation 5 nie jest bowiem tak wysoka, jak pierwotnie zakładano. Koncern opublikował właśnie wyniki finansowe za czwarty kwartał 2021 roku i po raz kolejny został zmuszony do skorygowania planów na przyszłość. Ostatnie trzy miesiące zakończyły się wynikiem. Nie da się oczywiście wskazać ile sprzętów faktycznie trafiło do domów uczciwych konsumentów, a ile do skalperów.

Jeśli zaś chodzi o roczną sprzedaż, to możemy mówić o wysłaniu. Jest to rezultat o niemalżejeśli porównamy go do sprzedaży PlayStation 4 w analogicznym okresie popremierowym. Dla większości osób nie jest to zapewne wielkim zaskoczeniem, lecz na pewno nie mówimy o przyjemnej niespodziance dla Sony. PlayStation to bowiem najważniejszy dział Sony odpowiadający za ponad jedną czwartą całkowitych przychodów firmy.Nie cieszy więc również informacja o. Wyniosły one w 2021 roku około 7 miliardów dolarów. Zauważono jednak znaczący wzrost zysku operacyjnego, bo o 12,1 procent (około 810 milionów dolarów). Jest to jednak spodziewany obrót spraw po krótkim czasie po premierze kluczowego urządzenia jakim niewątpliwie jest PlayStation 5.Cóż – pozostaje mieć tylko nadzieję, że za pewien czas pożegnamy problemy z niedostępnością konsol. Na razie trudno to sobie wyobrazić, lecz w końcu kiedyś ten moment nastanie. Chyba…Źródło: The Verge / Foto. Sony