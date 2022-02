Najlepsze dopiero przed nami. OnePlus 10 Ultra zapowiada się świetnie

Wyciekły szkice i część specyfikacji.

Źródło: Twitter / TechInsiderBlog



Nowy procesor i lepszy aparat

Istotnym ulepszeniem względem modelu 10 Pro ma być nowy procesor. Będzie to również jednostka od Qualcomma, jednak tym razem wykonana przez TSMC, a nie Samsunga. Może oznaczać to, że mówimy o Snapdragonie 8 Gen1 Plus, który ma pojawić się na rynku w najbliższych miesiącach. Zmiana podwykonawcy chipsetu miałaby rozwiązać problem przegrzewania się, który dotyczy tak samo najnowszego procesora, jak i jego poprzednich generacji.



Jest też szansa, że OnePlus postawi na układ od MediaTeka - Dimensity 9000, który napędzać ma tańszą wersję flagowca, czyli model 10R.



Różne źródła sugerują również, że smartfon będzie wyposażony w obiektyw peryskopowy, którego zabrakło w 10 Pro. Miałby on być nawet widoczny na wspomnianym wcześniej szkicu - w lewej części kwadratu uznawanego za dodatkowy ekran.



Źródło:



OnePlus 10 Pro, który zadebiutował na początku stycznia , nie był zaskoczeniem raczej w żadnym aspekcie. Po pierwsze, większość jego cech znaliśmy jeszcze na długo przed premierą, a po drugie, poza wyglądem, nie wyróżnia się niczym szczególnym. Technicznie to dokładnie to, czego mogliśmy się spodziewać. Dla tych jednak, których zawiódł brak innowacji, mamy dobrą wiadomość - wiele wskazuje na to, że OnePlus nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, a w przygotowaniu jest znacznie ciekawszy model 10 Ultra.Urządzenie pojawiło się przede wszystkim w przecieku opublikowanym przez @TechInsiderBlog na Twitterze. Profil udostępnił szkic przedstawiający smartfona podobnego do OnePlusa 10 Pro, jednak ze zmodyfikowaną wyspą aparatów. Widoczne są na nim tylko dwa obiektywy, a pod nimi prostokąt, który najprawdopodobniej jest niewielkim ekranem. Mogłoby to być rozwiązanie na wzór tego z Xiaomi Mi 11 Ultra , czyli służybłoby przede wszystkim do wyświetlania godziny i powiadomień, ale też podglądu przy robieniu selfie.