Tanie gadżety w Lidlu. Wielki powrót narzędzi Parkside w super cenach

Sprzęty nie tylko dla panów.

Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaKolejna rodzina produktów to gadżety firmowane nazwiskiem znanej supermodelki Victorias Secret, które trafią do sprzedaży 3 lutego. Alessandra Ambrosio poleca na przykład suszarkę do włosów z jonizacją 2200 W o trzech stopniach grzania i dwóch nadmuchu. W zestawie jest wąska dysza i dyfuzor. Cena wydaje się sensowna - 79,90 złotych.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaOprócz suszarki paniom powinna przypaść do gustu elektryczna szczotka prostująca z jonizacją (69,90 złotych), prostownica do włosów (39,99 złotych), obrotowa lokówkosuszarka z jonizacją 1000 W (99 złotych) oraz wielofunkcyjny zestaw do stylizacji włosów 7 w 1 za 89,90 złotych. Lidl sugeruje, że są to znakomite pomysły na prezent walentynkowy.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaPośród pozostałych produktów urodowych w oczy rzuca się jeszcze pilnik elektryczny do stóp z funkcją zasysania (44,99 złotych) oraz rotacyjna maszynka do golenia od Silvercrest. Sprzedawana w zestawie z nakładkami do stylizacji brody kosztuje 79 złotych.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaA teraz prawdziwa gratka dla wszystkich majsterkowiczów w postaci cenionych narzędzi marki Parkside. Oj, panowie będą o nie walczyć, jak zawsze. 5 lutego będzie w czym wybierać.W sklepach znajdą się młotowiertarka z udarem elektropneumatycznym (229 złotych), ręczna przecinarka do płytek (69,90 złotych), szlifierka wielofunkcyjna 3 w 1 (129 złotych) oraz przewodowa wiertarka udarowa 750 W (99 złotych).Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki Lidla