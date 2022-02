realme prezentuje smartfon „kameleon”. Obudowa realme 9 Pro będzie nietuzinkowa

Premiera już niebawem.

Luty to bardzo gorący okres w branży smartfonów. Lada dzień poznamy najnowsze flagowce z serii Galaxy S22 od Samsunga, a na horyzoncie są kolejne premiery, m. in. od Xiaomi. Swoje portfolio poszerzy również realme, marka zaprezentowała właśnie wygląd realme 9 Pro Producent podkreśla, że nowy smartfon będzie, jak kameleon. W obu urządzeniach z serii 9 Pro zastosowano, w którym tylna obudowa zmienia kolor z niebieskiego na czerwony w ciągu pięciu sekund, pod wpływem światła słonecznego lub ultrafioletowego, i z powrotem do niebieskiego - gdy zostanie osłonięta przed światłem słonecznym. Zasługę trzeba przypisać fotochromizmowi i organicznym materiałom fotochromowym OCA, dzięki którym tylna obudowa może zmieniać kolor po oświetleniu promieniami ultrafioletowymi. Brzmi intrygująco, prawda?Według realme, aby osiągnąć efekt końcowy, przeprowadzono ponad 200 prób, takich jak „zmiana” struktury molekularnej, dzięki której materiał zmienia kolory i szybko blednie. Firma realme najpierw stworzyła proces oparty na dwóch warstwach fotochromowych, a następnie dodała organiczną warstwę kompozytową do warstwy fotochromowej i szkła, co nie tylko gwarantuje przyczepność, ale także zwiększa współczynnik oddawania barw o 40 procent.Zdradzono też, że realme 9 Pro wyróżnia się lekkością i wagą, ponieważ ma zaledwie 7,99 mm grubości i waży 182 g, co sprawia, że jest to najcieńszy spośród wszystkich produktów realme dostępnych na rynku.Według najnowszego raportu Strategy Analytics, „numerowane” serie realme odnotowały wolumen przesyłek na poziomie 40 milionów, a w 2021 roku w Europie osiągnęły wzrost o 570 procent w porównaniu do roku 2020. Europa będzie również pierwszym rynkiem, na którym w najbliższych tygodniach ukaże się nowa seria realme 9 Pro. Szczegóły mamy poznać już wkrótce.Według ostatnich doniesień, Realme 9 Pro+ będzie zasilany przez ośmiordzeniowy procesor MediaTek Dimensity 920 i układ graficzny Mali G68. Tymczasem mówi się, że 9 Pro wyposażono w ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 695 i grafiikę Adreno 619. Oba smartfony mają oferować ekrany typu AMOLED.Źródło: realme