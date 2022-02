Spodziewany lider sprzedaży smartfonów w Europie. Dramat Huawei

Najnowsze dane.

Udziały w rynku smartfonów w Europie w 2021 roku

Ośrodek badawczy Counterpoint Research opublikował najnowsze wyniki sprzedaży smartfonów w Europie za rok 2021. Lider zestawienia nie powinien nikogo zaskakiwać - jest nim południowokoreańska firma Samsung. Intrygująco kształtują się wyniki pozostałych marek, także w kontekście rezultatów z 4. kwartału minionego roku. Dramatycznie wygląda sytuacja Huawei.Pamiętam jeszcze 2018 rok, kiedy to firma Huawei stała się według raportu IDC liderem sprzedaży smartfonów w Polsce. Wynik na poziomie 32% udziałów pozwolił jej wyprzedzić po raz pierwszy w historii firmę Samsung, która zdobyła wtedy 31% udziałów w polskim rynku. Dziwne to były czasy, w których piąte miejsce rankingu przypadło... LG. Wkrótce potem Huawei trafił na czarną listę chińskich firm w Stanach Zjednoczonych i utracił dostęp do usług Google. Efekt amerykańskiej polityki widać w najnowszych danych sprzedażowych Counterpoint Research.Samsung ma w Europie 32-procentowe udziały w sprzedaży smartfonów, czyli identyczne jak w 2020 roku, pomimo rokrocznego wzrostu sprzedaży o 6%. Drugie miejsce przypadło Apple z wynikiem na poziomie 26%, o 4 pp. wyższym niż w 2020 roku, przy 25-procentowym wzroście sprzedaży. Imponujący wzrost zaliczyło Xiaomi. Firma ta jako jedna z trzech w zestawieniu może pochwalić się dwucyfrowymi udziałami.