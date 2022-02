Goodram rozbudowuje jedyną w Europie fabrykę pamięci konsumenckich

Polska firma nabiera rozpędu.



Większość elektroniki, z której korzystamy na co dzień oraz podzespołów komputerowych pochodzi z Azji. W branży pamięci komputerowych wyjątkiem jest firma Wilk Elektronik SA odpowiedzialna za takie marki jak Goodram czy IRDM.



Prace nad rozbudową fabryki trwają już 9 miesięcy, a teraz widać pierwsze efekty. W rozbudowanej części firmy zostanie zlokalizowany magazyn wysokiego składowania oraz nowa hala produkcyjna. Tym samym powierzchnia firmy z dotychczasowych 3000 m kwadratowych, po rozbudowie powiększy się o kolejne 1140 m2 w części magazynowo logistycznej i 1200 m2 w obszarze produkcji.



