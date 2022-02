Technologiczne 100 plus. Rząd poparł projekt

Kolejny program socjalny.

Kolejne dofinansowanie od polskiego rządu coraz bliżej. Można je śmiało nazwać technologicznym programem 100+, jednakże zapomoga jest jednorazowa. Zgodnie z zapowiedziami z końca 2021 roku, polska władza przygotowuje dopłatę na zakup dekodera telewizyjnego z obsługą sygnału DVB-T2 . Projekt przepisów wczoraj zyskał rządowe poparcie.Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zakomunikowała, że w okolicach 30 czerwca 2022 roku nastąpi zmiana standardu nadawania darmowej naziemnej telewizji cyfrowej. Dotychczasowy system DVB-T zostanie zastąpiony efektywniejszym systemem DVB-T2, którego nie obsługują starsze modele telewizorów. Nowy standard to chociażby nowe kodowanie obrazu zgodne z HEVC, czyli H.265 / MPEG-H part 2, ale też więcej bezpłatnych programów telewizyjnych. Już teraz wiele telewizorów ma dekoder DVB-T2, jednakże nie wszystkie. Część Polaków chcąc odbierać ulubione programy czekają wydatki w postaci nowego telewizora lub dekodera.Krajowy Instytut Mediów podaje, że aż 2,27 mln gospodarstw domowych nie jest przystosowanych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. Między innymi te osoby przed telewizory chcą przyciągnąć politycy. Przyjęty przed rząd we wtorek 2 lutego projekt uchwały, przygotowany przez ministra w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Janusza Cieszyńskiego, przewiduje dofinansowanie na zakup dekodera w wysokości 100 złotych.- słyszymy od rządu.

Jak złożyć wniosek o 100 złotych na dekoder?

"Składając wniosek trzeba będzie oświadczyć, że bez dofinansowania nie ma możliwości dostosowania sprzętu odbiorczego do zmiany standardu nadawania sygnału telewizyjnego ze względu na trudną sytuację materialną gospodarstwa domowego"

Potencjalna pułapka związana z abonentem radiowo-telewizyjny

Zmiana sygnału na DVB-T2 - kiedy nastąpi? Harmonogram

28 marca 2022 roku - woj. dolnośląskie, lubuskie i zach. część woj. wielkopolskiego

25 kwietnia 2022 roku - woj. zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, płn-zach mazowieckie, wielkopolskie

23 maja 2022 roku - woj. małopolskie, śląskie, opolskie, łódzkie, podkarpackie, płd wielkopolskiego, płd Mazowsza

27 czerwca 2022 roku - woj. podlaskie, lubelskie, warmińsko-mazurskie

Czym różni się sygnał DVB-T od DVB-T2?

Źródło: Canva ProWniosek o dopłatę na nowy dekoder będzie mógł być składany w drodze elektronicznej, tradycyjnej, a także za pomocą pełnomocnika. Ma to pozwolić na złożenie go wszystkim najbardziej potrzebującym osobom. Dofinansowanie będzie można spożytkować w sklepach stacjonarnych i internetowych.- czytamy.Na jedno gospodarstwo domowe przypadnie jeden wniosek. Kwota przeznaczona na bony ma wynieść ok. 200 mln złotych, choć szacuje się, że może wzrosnąć 5-krotnie, jeśli wniosek o dopłatę złożą wszyscy uprawnieni.Złożenie wniosku o dopłatę może być zgubą dla osób nie płacących abonamentu radiowo-telewizyjnego, które nie mają zgłoszonego odbiornika telewizyjnego. Wszystkie osoby, które zakupią odbiornik DVB-T2 po wniosku o dopłatę, muszą liczyć się z tym, że trafią pod lupę organów kontroli, które będą mogły skuteczniej wyegzekwować od nich abonament RTV. Dopłaty imienne to prosty sposób na ewidencjonowanie osób korzystających z odbiorników.Źródło: Canva ProPrzełączenie na standard DVB-T2/HEVC odbędzie się:Standard DVB-T2 to przede wszystkim nowocześniejsze kodowanie HEVC (H.265/MPEG-H part 2), które zapewnia identyczną jakość obrazu przy dwukrotnie mniejszym zużyciu przepływności. W teorii nadawca będzie mógł emitować sygnał w jeszcze wyższej rozdzielczości i w lepszej jakości dźwięku. DVB-T2 cechuje się też większą pojemnością multipleksu (40 Mb/s w 8 MHz vs 24,88 Mb/s w 8 MHz), dzięki czemu w jego ramach można nadawać większą liczbę kanałów. Z racji zwolnienia pasma 700 MHz na potrzeby sieci 5G sygnał nadawany będzie na częstotliwościach z zakresu 470-694 MHz.Źródło: mat. własny