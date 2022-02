Tanie gadżety w Netto. Robot odkurzający za bezcen i wiele innych

Zatrzęsienie produktów w kuszącej cenie.

Tania elektronika w Netto

Ależ zaroiło się od interesującej, taniej elektroniki w supermarketach w Polsce. Ten tydzień to prawdziwa gratka dla osób polujących na fajne gadżety w dobrej cenie. W tym wpisie przedstawiamy najciekawsze produkty z Netto, a w innym publikujemy pełną listę gadżetów z Biedronki. Jest tego sporo. Zaczynamy!Przebojem sprzedaży w tym tygodniu z pewnością okaże się robot odkurzający za. Cena jest atrakcyjna, moc niewielka, ale siła ssana jest w zupełności wystarczająca, aby usunąć z podłóg drobne nieczystości oraz sierść zwierzaków. Urządzenie ma pojemnik na kurz 400 ml, głośność jego pracy szacowana jest na mniej niż 55 dB, a czas pracy na baterii wynosi 80 minut.Osoby pragnące utrzymać czystość w mieszkaniu powinny też zwrócić uwagę na ręczny odkurzacz 2w1 z filtrem HEPA o mocy 600 W. W zestawie znajdują się dwie dodatkowe końcówki do różnych powierzchni. Masa to tylko 1,38 kg, długość przewody to 5 metrów. Możliwość przełączenia na odkurzacz ręczny do samochodu to ogromny atut. Cena?