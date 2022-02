SSD Corsair MP600 Pro LPX specjalnie do Sony PS5. Więcej szybkiej przestrzeni na gry

Brak ci miejsca na gry w konsoli Sony PlayStation 5 lub komputerze? Pomoże SSD Corsair MP600 Pro LPX

Chcąc rozszerzyć pamięć konsoli Sony PlayStation 5, otrzymujemy kolejny specjalnie do tego celu zaprojektowany szybki nośnik SSD. Corsair z nowym modelem MP600 Pro LPX pozwala powiększyć przestrzeń na gry nawet o kilka terabajtów. I to przy naprawdę wysokich transferach zarówno w odczycie jak i zapisie.SSD Corsair MP600 Pro LPX został wyposażony w niskoprofilowy aluminiowy radiator, który pomaga mu zachować odpowiednie temperatury podczas pracy. Producent oparł go na pamięci 3D TLC NAND wraz z dynamic SLC NAND. Pracuje na złączu M.2 2280 i obsługuje PCI-Express 4.0 x4 oraz NVMe. Jego wydajność jest wyjątkowo dobra. Maksymalny sekwencyjny odczyt określono na 7100 MB/s, a maksymalny sekwencyjny zapis na 6800 MB/s (choć transfery mogą się nieco różnić w zależności od pojemności). W dodatku liczba operacji na sekundę też wypada bardzo dobrze. Do 1000000 IOPS w odczycie i do 1200000 IOPS dla zapisu.