T-Mobile wyłącza sieć 3G. Co ze starszymi telefonami?

Sprawdź, co można zrobić.

Koniec 3G w T-Mobile w 2023 roku

Jak sprawdzić, czy dany telefon wspiera 4G/LTE?

W marcu ubiegłego roku przypominaliśmy Wam o tym, że operatorzy telefonii komórkowej w Polsce wyłączą sieć 3G . Jako pierwsza swoją decyzję w tej materii ogłosiła sieć T-Mobile, która zrobiła to jeszcze w 2020 roku. Operator uznał, że zapotrzebowanie konsumentów na łączność tej generacji spada i korzysta z niej coraz mniejsza liczba urządzeń. Definitywny koniec 3G w T-Mobile nastąpi w 2023 roku, ale już teraz warto wiedzieć, co to oznacza w praktyce. T-Mobile wyłączyło sieć 3G w paśmie 2100 MHz w październiku 2021 roku. Postanowiono jednocześnie o pozostawieniu 3G na częstotliwościach 900 MHz. Miało to zagwarantować odpowiednie zasoby sieciowe dla Polaków nadal korzystających z usług w tej technologii. Należy pamiętać o tym, że rok 2023 oznaczał będzie definitywne rozstanie z 3G.Obecnie większość osób korzysta już ze smartfonów oferujących opcję łączenia z nowocześniejszą siecią 4G/LTE. Problem mogą mieć osoby starsze.W tym celu należy zweryfikować, czy podczas przebywania w kilku różnych lokalizacjach na jego ekranie pojawi się ikona zasięgu 4G/LTE. Trzeba pamiętać o tym, że oznaczenie 2G/3G może być związane z brakiem zasięgu nowszego standardu w danej lokalizacji. Można też wpisać nazwę telefonu w Google i sprawdzić w którejś z popularnych baz (np. MGSM), czy pasmo 4G jest wspierane.