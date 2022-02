Pewien Chińczyk zbudował powerbank o pojemności 27000000 mAh

Pojemny, ogromny, działający.



Powerbank to urządzenie, które powinna posiadać każda osoba, użytkująca intensywnie elektronikę z dala od źródeł zasilania sieciowego. Nowoczesne mobilne ładowarki są w stanie ładować smartfony, słuchawki, czytniki e-booków, przenośne konsole do gier, a nawet laptopy i inne urządzenia elektroniczne. Obecnie za rozsądną pojemność takiego gadżetu uznaje się wartości ok. 10000 - 20000 mAh, choć na rynku nie brakuje powerbanków, będących w stanie zmagazynować nawet 60000 mAh energii. A co byście powiedzieli na powerbank o pojemności 27 000 000 mAh? Zbudował go jeden z youtuberów.



Powerbank o pojemności 27 milionów mAh

Youtuber Handy Geng pewnego dnia stwierdził, że skonstruuje powerbank o rekordowej pojemności 27 000 000 mAh. Taki, który naładuje ok. 7000 smartfonów z bateriami o pojemności 4000 mAh lub pozwoli ładować jedno urządzenie... przez cały cykl jego użytkowania. Swoje pragnienie postanowił zmaterializować, wykorzystując do tego baterie z samochodów elektrycznych.



Handy Geng zbudował gigantyczną obudowę i samodzielnie poprowadził przewody do łącznie 60 portów zasilających. Nietuzinkowy powerbank faktycznie działa - i to jak! Za jego pomocą bez problemu można zasilać telewizor, naładować skuter elektryczny, a przy okazji wprawić w działanie pralkę o sporej mocy.



Tak, technicznie rzecz biorąc jest to po prostu ogromny odpowiednik Tesla Powerwall lub innego banku energii tego typu. Opisywany tu projekt został jednakowoż stworzony metodami chałupniczymi. Dlaczego? Cóż, bo Handy Geng miał na to czas i ochotę.







Gorąco zachęcam do obejrzenia innych projektów kreatywnego Chińczyka. Warto.



Źródło: YouTube