Hybrydowy ASUS Vivobook 13 Slate OLED już w Polsce. Tablet i laptop w jednym

Panoramiczny ekran o genialnych parametrach, OLED o rozdzielczości full HD

Nowy ASUS Vivobook 13 Slate OLED, który był zaprezentowany już w listopadzie 2021 roku, a obecnie wszedł już do sprzedaży w Polsce, należy właśnie do hybrydowych laptopów. Jego ekran OLED o przekątnej 13,3 cala jest zgodny z Dolby Vision i potrafi wyświetlić 1,07 miliard kolorów. Zapewnia 100 proc. pokrycia przestrzeni barw DCI-P3 i dostał też certyfikaty DisplayHDR True Black 500 oraz Pantone Validated. Współczynnik kontrastu wynosi aż milion do jednego.



Laptopy z dotykowym ekranem, szczególnie nieco mniejsze konwertowalne i hybrydowe, to naprawdę świetna opcja dla często podróżujących ludzi, którzy lubią wykorzystywać swój komputer zarówno do pracy jak i rozrywki. Oba typy komputerów mogą pełnić rolę tabletów. Konwertowalne po obróceniu ekranu o 360 stopni (na pasko i jeszcze o kolejne 180 stopni dalej, aby nieaktywna wtedy klawiatura była po drugiej stronie ekranu), a hybrydowe dzięki możliwości odczepienia bazy z matrycą i głównymi podzespołami.Nowy ASUS Vivobook 13 Slate OLED, który był zaprezentowany już w listopadzie 2021 roku, a obecnie wszedł już do sprzedaży w Polsce, należy właśnie do hybrydowych laptopów. Jego ekran OLED o przekątnej 13,3 cala jest zgodny z Dolby Vision i potrafi wyświetlić 1,07 miliard kolorów. Zapewnia 100 proc. pokrycia przestrzeni barw DCI-P3 i dostał też certyfikaty DisplayHDR True Black 500 oraz Pantone Validated. Współczynnik kontrastu wynosi aż milion do jednego.

Cały zestaw (poza ładowarką) hybrydowego laptopa ASUS Vivobook 13 Slate OLED / Foto: ASUS



Matryca odznacza się czasem reakcji na poziomie tylko 0,2 ms i oferuje wysoką jasność (do 550 nitów) oraz redukcję niebieskiego światła (do poziomu nawet o 70 proc. niższego niż zwyczajny LCD). Typowe panoramiczne proporcje 16:9 sprawdzą się dobrze przy wielu multimediach. ASUS Vivobook 13 Slate OLED ma przy tym standardową rozdzielczość full HD (1920 x 1080 px). Wrażeń dopełniają cztery głośniki z Dolby Atmos i inteligentnym wzmacniaczem.



Hybrydowa smukła konstrukcja i rysik - świetne do pracy twórczej i w podróży

Dotykowy ekran (z ochronną warstwą Corning Gorilla Glass) jest zgodny z rysikiem ASUS Pen 2.0 pracującym na bazie Microsoft Pen Protocol 2.0. Akcesorium ma magnetyczny uchwyt i obsługuje 4096 poziomy nacisku (od 5 do 350 gramów) oraz częstotliwość próbkowania 266 Hz. ASUS dodaje cztery wymienne końcówki, które naśladują ołówki 2H, H, HB i HB. Ładuje się go poprzez USB-C, a jego przycisk skrótu można programować pod różne podręczę funkcje. Co ważne, rysik bardzo dobrze współgra z dołączoną miesięczną bezpłatną subskrypcją Adobe Creative Cloud.





Matryca odznacza się czasem reakcji na poziomie tylko 0,2 ms i oferuje wysoką jasność (do 550 nitów) oraz redukcję niebieskiego światła (do poziomu nawet o 70 proc. niższego niż zwyczajny LCD). Typowe panoramiczne proporcje 16:9 sprawdzą się dobrze przy wielu multimediach. ASUS Vivobook 13 Slate OLED ma przy tym standardową rozdzielczość full HD (1920 x 1080 px). Wrażeń dopełniają cztery głośniki z Dolby Atmos i inteligentnym wzmacniaczem.Dotykowy ekran (z ochronną warstwą Corning Gorilla Glass) jest zgodny z rysikiem ASUS Pen 2.0 pracującym na bazie Microsoft Pen Protocol 2.0. Akcesorium ma magnetyczny uchwyt i obsługuje 4096 poziomy nacisku (od 5 do 350 gramów) oraz częstotliwość próbkowania 266 Hz. ASUS dodaje cztery wymienne końcówki, które naśladują ołówki 2H, H, HB i HB. Ładuje się go poprzez USB-C, a jego przycisk skrótu można programować pod różne podręczę funkcje. Co ważne, rysik bardzo dobrze współgra z dołączoną miesięczną bezpłatną subskrypcją Adobe Creative Cloud.

ASUS Vivobook 13 Slate OLED w roli tabletu z aktywnym rysikiem / Foto: ASUS



Istnieją hybrydowe laptopy podobne dosłownie do tradycyjnych modeli (jeśli nie odepnie się bazy), ale ASUS Vivobook 13 Slate OLED prezentuje się bardziej jak typowi przedstawiciele linii Microsoft Surface. Można go używać jako tabletu po odczepieniu od klawiatury i ma z tyłu podstawkę-płetwę do wygodnego postawienia pod kątem. W chwili, kiedy doczepiamy klawiaturę, podstawka jest niezbędna z racji na brak sztywności zawiasu matrycy (inaczej niż w normalnym laptopie). To rozwiązanie typowe właśnie dla części Surface czy dodatkowych klawiatur w tabletach. Dzięki temu moduł klawiatury jest znacznie cieńszy i lżejszy. Cały komputer ma 30,99 x 19,00 x 0,79 cm przy 0,78 kg.



Czterordzeniowy Intel Pentium Silver i szybki SSD NVMe PCI-Express w ASUS Vivobook 13 Slate OLED

Sercem urządzenia jest procesor Intel Pentium Silver N6000. Ma 4 rdzenie (i 4 wątki, bez HT) z bazowym taktowaniem 1,1 GHz, ale w trybie zwiększenia mocy do 3,3 GHz. Niskie bazowe TDP wynoszące 6 W i wbudowaną kartę graficzną Intel UHD Graphics (350 MHz bazowo, do 850 Mhz). Linia Pentium Silver oferuje nieco mniejszą moc niż mobilne niskonapięciowe Intel Core i3, ale powinna spokojnie wystarczyć do większość zadań poza typowo mocnymi obciążeniami. ASUS dodał też 8 GB pamięci RAM LPDDR4X i szybki nośnik SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 o pojemności 256 GB.





ASUS Vivobook 13 Slate OLED może też pełnić rolę bardziej tradycyjnego laptopa z dotykowym ekranem / Foto: ASUS



Mamy też czytnik kart pamięci microSD, gniazdo audio minijack (słuchawkowe 3,5 mm), dwa porty USB-C 3.2 Gen 2 (mogą pracować jako wyjście obrazu lub port ładowania), dwie kamerki (5 mpx i 13 mpx), zestaw mikrofonów oraz WiFi 6 ax i Bluetooth 5.2. Akumulator o pojemności 50 Wh można naładować do 60 proc. w około 40 minut (załączonym zasilaczem USB-C 65 W). Komputer sprzedawany jest z zainstalowanym systemem Microsoft Windows 11 Home. Jego sugerowana cena detaliczna wynosi 3499 złotych. Istnieją hybrydowe laptopy podobne dosłownie do tradycyjnych modeli (jeśli nie odepnie się bazy), ale ASUS Vivobook 13 Slate OLED prezentuje się bardziej jak typowi przedstawiciele linii Microsoft Surface. Można go używać jako tabletu po odczepieniu od klawiatury i ma z tyłu podstawkę-płetwę do wygodnego postawienia pod kątem. W chwili, kiedy doczepiamy klawiaturę, podstawka jest niezbędna z racji na brak sztywności zawiasu matrycy (inaczej niż w normalnym laptopie). To rozwiązanie typowe właśnie dla części Surface czy dodatkowych klawiatur w tabletach. Dzięki temu moduł klawiatury jest znacznie cieńszy i lżejszy. Cały komputer ma 30,99 x 19,00 x 0,79 cm przy 0,78 kg.Sercem urządzenia jest procesor Intel Pentium Silver N6000. Ma 4 rdzenie (i 4 wątki, bez HT) z bazowym taktowaniem 1,1 GHz, ale w trybie zwiększenia mocy do 3,3 GHz. Niskie bazowe TDP wynoszące 6 W i wbudowaną kartę graficzną Intel UHD Graphics (350 MHz bazowo, do 850 Mhz). Linia Pentium Silver oferuje nieco mniejszą moc niż mobilne niskonapięciowe Intel Core i3, ale powinna spokojnie wystarczyć do większość zadań poza typowo mocnymi obciążeniami. ASUS dodał też 8 GB pamięci RAM LPDDR4X i szybki nośnik SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 o pojemności 256 GB.Mamy też czytnik kart pamięci microSD, gniazdo audio minijack (słuchawkowe 3,5 mm), dwa porty USB-C 3.2 Gen 2 (mogą pracować jako wyjście obrazu lub port ładowania), dwie kamerki (5 mpx i 13 mpx), zestaw mikrofonów oraz WiFi 6 ax i Bluetooth 5.2. Akumulator o pojemności 50 Wh można naładować do 60 proc. w około 40 minut (załączonym zasilaczem USB-C 65 W). Komputer sprzedawany jest z zainstalowanym systemem Microsoft Windows 11 Home. Jego

Wygodna konstrukcja z odczepianą klawiaturą.



Zobacz również: Gamingowe Chromebooki. Google może wkrótce zapowiedzieć maszyny dla graczy



Źródło i foto: ASUS