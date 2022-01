POCO F3 5G 8/256GB w zabójczej cenie! Aż 550 zł taniej

Doskonała oferta na urodziny sklepu Xiaomi.

Jeden z autoryzowanych sklepów internetowych Xiaomi świętuje właśnie 4. urodziny, a z tej okazji przygotowano sporo interesujących promocji. Aż do 6 lutego na stronie mi-home.pl będą pojawiały się produkty dostępne za 1 zł, dziś w tej cenie można było kupić smartfon Redmi 9A dostępny w regularnej cenie 499 zł. Kolejna okazja na zgarniecie produktu za 1 zł już jutro o godz. 10:00.Naszą uwagę przykuła doskonała oferta na POCO F3 5G w wersji 8/256GB. Smartfon w kolorze Night Black sprzedawany jest za 1349 zł, a oznacza to, że przy zakupie można zaoszczędzić aż 550 zł.POCO F3 to sprzęt oferujący rewelacyjny stosunek możliwości do ceny. Za wydajność odpowiada procesor Snapdragon 870 taktowany zegarem 3.2 GHz z układem graficznym Adreno 650.Na froncie znajdziemy 6.67-calowy ekran AMOLED, a okalające go ramki mają zaledwie 2.76 mm. Częstotliwość odświeżania ekranu wynosi 120 Hz, a dotyku aż 360 Hz. Te parametry z pewnością świetnie sprawdzą się w grach.POCO F3 zasilany jest akumulatorem o pojemności 4520mAh z szybkim ładowaniem 33W. Główny aparat ma 48 MP z łączeniem w duże piksele (1.6 μm 4-w-1), ultraszerokokątnym obiektywem o kącie 119° oraz telemakro 5 MP, z autofokusem w zakresie 3 cm – 7 cm. Przedni aparat 20 MP obsługuje również tryb nocny selfie.