Najszybszy monitor na świecie. Chiński BOE z 500 Hz zawstydza konkurencję

Nokaut konkurencji, BOE osiąga lepszy wynik o ponad 1/3 od obecnie rekordowego 360 Hz

Gamingowe monitory, szczególnie nakierowane na e-sport, mają bardzo wysokie odświeżanie i niskie czasy reakcji dla obrazu. Jakiś czas temu najszybszym dostępnym do kupienia standardem stało się 360 Hz. Takie monitory oferują chociażby firmy. Co więcej, producenci zaczęli już schodzić poniżej 1 ms dla parametru minimalnej reakcji G2G.O ile chiński BOE mówi o opóźnieniu G2G ze standardową bardzo niską wartością (1 ms jak przy większości wyjątkowo żwawych ekranów), tak mocno zawstydził konkurencję szybkością odświeżania matrycy. Czymże są dotychczasowe 360 Hz przy wartości 500 Hz? To przebicie obecnego rekordu nie o 40 Hz czy 100 Hz, a całe 140 Hz. Już nawet monitor z ekranem 140 Hz, który jest wartością odpowiadającą samej różnicy, uchodziłby za szybki (na tle standardowego 60 Hz lub dwukrotnie podbitego 120 Hz). To wzrost o prawie 39 proc. w stosunku do 360 Hz i o ponad 733 proc. dla wartości 60 Hz!