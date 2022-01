Samsung Galaxy S21 FE czy Galaxy S20 FE? Porównanie

Który lepszy?

Co kupić: Samsung Galaxy S21 FE czy Galaxy S20 FE?

W polskich sklepach niedawno zadebiutował nowy flagowy smartfon Samsung Galaxy S21 FE. Sprzedawany w sugerowanej cenie 3499 złotych, bez dodatkowym promocji wydaje się być kiepskim wyborem na tle tego, co oferuje chociażby "zwykły" (i tańszy!) Samsung Galaxy S21.Co kupić: droższy sprzęt nowej generacji, czy popularnego poprzednika? Postanowiliśmy to sprawdzić.Samsung Galaxy S21 Fan Edition to następca świetnie przyjętego Galaxy S20 Fan Edition. Oba smartfony miały zostać zaprojektowane według wytycznych fanów. Ich wspólnym mianownikiem miały być wydajne komponenty, ale też pewne drobne oszczędności, mające pomóc obniżać cenę omawianych tu urządzeń. Niestety, Samsung Galaxy S21 FE trafił do Polski z opóźnieniem i niezbyt atrakcyjnej cenie 3499 złotych. Samsung Galaxy S20 FE w wersji 4G kosztuje zaledwie 1999 złotych. Droższy wariant 5G to wydatek rzędu 2499 złotych. Samsung Galaxy S21 kosztuje ok. 3000 złotych. Galaxy S21 FE jest za drogi.Samsung Galaxy S21 FE ma mniejsze ramki od Galaxy S20 FE. Panele tylne obu modeli wykonano z tworzywa sztucznego. Masa telefonów jest zbliżona, a oba smartfony mają certyfikację IP68, potwierdzającą wysoki standard ochrony przed działaniem wody i kurzu. Samsung Galaxy S20 FE ma miejsce na kartę pamięci micro SD, której w nowym modelu zabrakło.