Google oszalało. Znowu widzi przyszłość w tabletach

Pamiętam doskonale czasy sprzed jeszcze kilku lat, kiedy to mówiło się, że tablety zastąpią nie tylko smartfony, ale i komputery osobiste. Podczas gdy sceptycy pukali się w głowę, korporacje pompowały gigantyczne pieniądze w rozwój tychże urządzeń. Początkowo ich popularność była ogromna. Każdy chciał mieć w domu tablet, nawet jeśli po dwóch tygodniach od zakupu stawał się on tylko drogim przyciskiem do papieru. Rynek się nasycił, a sprzedaż tabletów mocno spadła - w sprzedaży ostały się głównie urządzenia "dla profesjonalistów". Mamy 2022 rok, a na scenę wkracza Google, które twierdzi, że... tablety to przyszłość. Okej.



Google inwestuje w tablety. Znowu

Jak poważnie Google ma zamiar zająć się tematem tabletów z Androidem? Oprócz zachęcenia kilku największych producentów OEM do poczynienia inwestycji w zaprojektowanie i produkcję nowego sprzętu, Google rozwija



"Wierzymy, że przyszłość komputerów zmierza w kierunku bardziej wydajnych i oferujących spore możliwości tabletów. Pracujemy nad stworzeniem kolejnego rozdziału w dziedzinie informatyki, uruchamiając ulepszone wsparcie dla tych urządzeń na naszych platformach, które przełoży się na powstanie nowych metod na bycie produktywnym i kreatywnym".



Zapowiedź rodem z 2011 roku, prawda?



