Starlink informuje, że terminale po uszkodzeniu przez dinozaury nie podlegają gwarancji

Niczym niezwykłym nie są praktyki, które wyłączają wiele przypadków uszkodzenia produktów z zakresu roszczeń gwarancyjnych. Klęski żywiołowe, fizyczne usterki spowodowane niedbałością użytkownika, poddanie działaniu cieczy elektroniki i tak dalej. Jednak zapisy omawiające warunki gwarancji terminali systemu Starlink mają dość dziwny wydźwięk.Większość osób nigdy nie czyta szczegółowo (jeśli w ogóle wertuje papiery) broszur opisujących warunku napraw i wymian gwarancyjnych różnych produktów. W przypadku usługi satelitarnego dostępu do Internetu stworzonego przez firmę multimiliardera Elon Muska, abonentów jest coraz więcej. Na tyle dużo, że ktoś w końcu zauważył nietypowe zapisy i podzielił się ich treścią w sieci.

Zdjęcie fragmentu z warunków gwarancji zestawów Starlink / Foto: RenewAi @ Twitter

Co ze sporami z usługodawcą poza powierzchnią Ziemi?

Użytkownik serwisu reddit o pseudonimie RenewAi zamieścił fotografię z wycinkiem dokumentu. Widać na niej zdanie, które brzmi bardzo osobliwie przez użycie jednego słowa. "Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych przez: pioruny, przepięcia elektryczne, pożary, powiedzie, gradobicia, wichury, trzęsienia ziemi, meteory, burze słoneczne, dinozaury i inne siły natury." O ile można zrozumieć typowe kataklizmy, ale też uderzenia skał z przestrzeni kosmicznych czy nawet burze słoneczne, to czemu na liście pojawiły się dinozaury?To oczywiście żart pracowników SpaceX (Starlink jest oddziałem tego koncernu). Ale to nie jedyne "kwiatki" dotyczące dokumentów dla abonentów związanych ze Starlinkiem. Warunki świadczenia usług obejmują nawet przypadki korzystania z systemu poza Ziemią. Można się z tego śmiać, ale zważywszy na dalekosiężne plany SpaceX i przyszłość podboju przestrzeni kosmicznej, może to być po części także chęć wstępnego uregulowania sporów na kolejne bardzo odległe lata. W końcu kiedyś ludzkość zapewne skolonizuje Marsa, a podróże na księżyc nie będą aż taką egzotyką. Jednak wtedy Starlink w obecnej formie (jeśli będzie jeszcze istniał) i tak nie przyda się przyszłym klientom.