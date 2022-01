Ładowanie USB-C w końcu wkracza do elektronarzędzi. Takie plany mają DeWalt i Ryobi

Akumulatory elektronarzędzi ładowane poprzez USB, część też może pełnić rolę powerbanków

Ładowanie czy bieżące zasilanie najróżniejszych sprzętów poprzez USB (niegdyś micro-USB, teraz częściej USB-C) staje się coraz powszechniejsze. Smartfony, tablety, czytniki e-booków, laptopy, odtwarzacze multimedialne, golarki, szczoteczki i tak dalej. Jednak USB do tej pory omijało bezprzewodowe elektronarzędzia. Co najwyżej można było je spotkać np. w małych wkrętakach długopisowych.Ale taki stan rzeczy ma się zmienić chociażby za sprawą firm DeWalt i Ryobi. Proces już się rozpoczął. DeWalt oferuje moduły doczepiane do swoich akumulatorów (wykorzystywanych np. we wkrętarkach czy wiertarkach), które przekształcają je w powerbanki USB. Jednak do tej pory nie można było naładować samego ogniwa poprzez USB-C czy micro-USB.