TeamGroup zapowiada swój pierwszy SSD T-Force PCIe 5.0. Transfery powalają

Platforma Intel Core 12 gen Alder Lake jest z nami dopiero od kilku miesięcy. Jej debiut wiązał się z wprowadzeniem standardu DDR5 i PCI-Express 5.0. O ile pamięci RAM DDR5 są obecne w sklepach (podaż nie jest zadowalająca, a ceny bardzo wysokie, jednak realnie można nabyć takie moduły), tak nośniki SSD PCI-Express 5.0 pojawiły się dopiero w formie zapowiedzi. Podczas ostatnich targów CES swoje konstrukcje SSD PCIe 5.0 pokazali ADATA i Samsung.



SSD T-Force PCIe 5.0 Cardea miałby przekroczyć 12000 MB/s w odczycie

Do tego grona dołącza TeamGroup ze swoją marką T-Force. Firma zaprezentowała SSD T-Force z serii Cardea. Będzie flagowym nośnikiem SSD PCIe 5.0 z NVMe 2.0 i bardzo wysokimi transferami odczytu oraz zapisu. Producent nie podał wielu szczegółów technicznych, ale po grafice można wywnioskować, ze planowane są warianty z dużym aluminiowym radiatorem i niewielką grafenową płytką odprowadzającą ciepło z układów SSD.





Nowy nośnik TeamGroup T-Force PCIe 5.0 Cardea ze zdemontowanym układem chłodzenia / Foto: TeamGroup - własne



Maksymalny odczyt sekwencyjny miały przekraczać 13000 MB/s, a maksymalny zapis sekwencyjny 12000 MB/s. To nieco gorsze parametry niż w przypadku konkurencyjnego ADATA Project Nighthawk PCIe 5.0 (14 GB/s w odczycie i 12 GB/s przy zapisie). Jednak zapowiadany produkt T-Force miałby przewagę nad Samsungiem PM1743 (odczyt 13000 MB/s i zapis 6600 MB/s). Przy czym należy pamiętać, że ADATA wspominała tak samo jak TeamGroup o produkcie na zwykły rynek konsumencki, a SSD Samsunga jest modelem serwerowym.



SSD PCIe 5.0 od TeamGroup z pojemnością nawet do 4 TB

TeamGroup zamierza dostarczać nowe SSD T-Force PCIe 5.0 Cardea o pojemności do 4 TB. Jak zaznaczyła firma, nadchodzący nośnik "zostanie ulepszony przy użyciu zastrzeżonej technologii w celu zwiększenia trwałości i żywotności produktu." Sprzęt miałby trafić do sprzedaży w trzecim kwartale 2022 roku. TeamGroup pracuje też nad całym szeregiem wydajnych SSD PCIe 5.0.

Źródło i foto: TeamGroup / własne