Gamingowe Chromebooki. Google może wkrótce zapowiedzieć maszyny dla graczy

Chromebooki kojarzą się przede wszystkim z bardzo podstawowymi maszynami o niezbyt dużej wydajności. Tanie komputery stworzone dla prostych codziennych zastosowań nie kojarzą się z gamingiem. Teoretycznie można na nich grać, ale w bardzo proste tytuły ze sklepu Google lub przez usługi chmurowe Nvidia GeForce Now czy Google Stadia. Bardzo możliwe, że niedługo to się zmieni.Odnalezione w kodzie Chrome OS informacje sugerują, że szykują się modele Chromebooków z podświetlanymi klawiaturami RGB. Będzie można z poziomu systemu ustawić niezależnie pracę LEDów dla każdego przycisku. Obecnie tylko za pomocą wewnętrznego polecenia, które zapewne wykorzystywane jest przez producentów sprzętu w procesie pracy nad urządzeniami i ich testami. Prawdopodobnie później pojawi się oficjalne narzędzie dla normalnych użytkowników Chrome OS.

Czy maszyny z podobnego segmentu pojawią się wkrótce w gamingowych wersjach? / Foto: Pixabay

Czy Google szykuje wsparcie dla Steam na Chromebookach?

Dalsze poszukiwania doprowadziły do danych o konkretnych urządzeniach (dwa Chromebooki i klawiatura). Vell tworzony przez Quanta (ODM produkujący Chromebooki dla różnych marek, w tym przypadku prawdopodobny jest projekt dla HP, może nawet z linii Omen) i Taniks od LCFC (rzekomo na zlecenie Lenovo, być może w ramach Lenovo Legion). Poza tym Ripple, który wydaje się być projektem odłączanej klawiatury (podobnej np. do Pixel Slate). To daje skojarzenia z produktami gamingowymi.Nie wiadomo, kiedy Google ogłosi plany rozszerzenia Chromebooków o opcje dla graczy, ale to tym bardziej prawdopodobne z powodu planów Nvidii i i MediaTeka. Już w tamtym roku ogłoszono, że firmy pracują nad wprowadzeniem grafiki z RTX do Chromebooków. Gamingowe Chromebooki można też powiązać z pracami nad Borealis. Projekt który rozwija Valve, pozwoli na jeszcze lepsze uruchamianie gier ze Steam na Linuxie, które nie były od początku na niego projektowane. Docelowo chodzi o Steam Deck, ale mogą zyskać na tym też wszyscy użytkownicy różnych tradycyjnych dystrybucji Linuxa i platform bazujących na nim, także Chrome OS.Źródło: 9to5google / Foto: Pixabay