Flagowy procesor Intel szybszy od Apple M1 Pro i M1 Max

Wydajność kosztem efektywności energetycznej.

Intel Core i9-12900HK wydajniejszy od układów Apple

Wygląda na to, że firma Intel dopięła swego, ale sukces wydaje się jedynie częściowy. Można już napisać oficjalnie, że flagowy procesor z rodziny Intel Alder Lake wyprzedził pod względem wydajności układy Apple M1 Pro i Apple M1 Max. Problem, na który zwraca uwagę wielu internautów dotyczy efektywności energetycznej. Tutaj "niebieskim" do osiągnięć giganta z Cupertino wciąż daleko.W tym tygodniu dziennikarze PCWorld sprawdzili to, jak 14-rdzeniowy Intel Core i9-12900HK wypada w porównaniu z flagowym procesorem Intel Rocket Lake i AMD Ryzen 9 5900HX. Analiza wykazała, że przynajmniej w dziedzinie laptopów z systemem Windows, mobilny flagowiec Intel 12. generacji oferuje najlepszą wydajność w różnych zadaniach, zapewniając przy tym długi czas pracy na baterii. Ekipa Macworld wykorzystała dane, aby zestawić ze sobą możliwości procesorów marek Intel i Apple.Pod uwagę wzięto wyniki Apple M1 Pro i M1 Max oraz Intel Core i9-12900HK z benchmarków Geekbench i Cinebench. Układ produkcji Intela osiągnął nieco lepsze rezultaty od propozycji Apple.Intel Core i9-12900HK zdołał zdobyć 1838 punktów w teście jednordzeniowym i 13235 punktów w teście wielordzeniowym Geekbench 5. To wyniki o kilka procent lepsze niż osiąganych przez Apple M1 Pro i M1 Max. W teście graficznym Geekbench 5 OpenCL, Intel Iris Xe nie ma szans z 16-rdzeniowym GPU w Apple M1 Pro, nie mówiąc już o 32-rdzeniowym GPU w M1 Max, który jest prawie trzy razy szybszy.