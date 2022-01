Co zrobić z zalanym laptopem? Zdjęcia pokazują skalę problemów

Przeczytaj.

Pamiętacie o wpisie o tym, dlaczego warto czyścić laptopa ? Cieszył się sporym zainteresowaniem, a opublikowane w nim zdjęcia u niejednego spowodowały opad szczęki. Dziś wracamy z podobnym artykułem, tym razem na temat zalanych notebooków. Zalanie laptopa to naprawdę kiepska sprawa. Elektronika nie lubi się z wodą, ale istnieją metody na odratowanie uszkodzonego w ten sposób sprzętu.Korzystając z laptopa na co dzień cała masa osób nie tylko spożywa nad nim posiłki, ale także pije różnego rodzaju napoje. Krople płynów zazwyczaj nie są niebezpieczne i szkodliwe, ale i tak plamy po słodkich napojach należy od razu usuwać - chociażby po to, aby nie lepiły się i nie przyciągały brudu.

Źródło: HyperbookZupełnie inaczej wygląda sprawa, gdy przewrócicie kubek z kawą, herbatą lub colą na klawiaturę laptopa lub co gorsza na obudowę komputerową, trzymaną pod biurkiem. Wtedy poważna awaria jest zazwyczaj kwestią sekund. W razie wystąpienia takiego zdarzenia należy natychmiast odłączyć komputer od zasilania, a notebook błyskawicznie wyłączyć i wyjąć z niego baterię. Dzięki temu pojawi się szansa na uniknięcie zwarcia.Źródło: HyperbookZalany sprzęt trzeba odwrócić w taki sposób, aby ciecz nie wnikała w jego głąb. Laptop z otwartym ekranem kładziemy na stole klawiaturą i ekranem do dołu, a obudowę tak, aby ciecz "wykapała się" w stronę przeciwną do podzespołów.nie potrząsajcie komputerem! Możecie w ten sposób rozprowadzić ciecz do miejsc, w których nie powinna się znaleźć.Źródło: HyperbookKolejny krok to jak najszybsze rozebranie laptopa lub obudowy komputerowej i wyczyszczenie. Nawet jeśli komputer działa, elementy po kontakcie z cieczą może dotknąć korozja, skutkująca późniejszą awarią. Czysta woda nie zostawia osadów, ale wszystko inne... Zerknijcie z resztą na umieszczone w tym tekście zdjęcia zalanych laptopów, które gościły w serwisie firmy Hyperbook.Oczywiście zalany laptop lub komputer stacjonarny zawsze można oddać ekspertom z serwisu, aby nie narażać elektroniki na kolejne uszkodzenia. Aby uniknąć problemów najlepiej po prostu trzymać wszelkie napoje z dala od komputerów... Ach, no i robić regularną kopię zapasową najważniejszych danych.Źródło: Hyperbook