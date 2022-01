Gamingowe ultrabooki XPG Xenia wreszcie trafiają do Polski

ADATA, a właściwie jej gamingowa submarka XPG, wprowadza do Polski dwa nowe wydajne ultrabooki przeznaczone dla graczy. Odznaczają się mocnymi mobilnymi procesorami z linii Intel Core 11 gen oraz wydajnymi dedykowanymi kartami graficznymi Nvidia GeForce RTX 3070 (a przynajmniej większy z nich, edycja 14-calowa ma tylko zintegrowany układ Intel Iris Xe).



Kompaktowy ultrabook XPG Xenia 14 z grafiką Intel Iris Xe

Mniejszy wariant XPG Xenia 14, jest ultrabookiem o przekątnej wyświetlacza 14 cali. Jego proporcje wynoszą 16:10, jest więc nieco mniej szeroki niż typowe panoramy 16:9. Ramki ekranu są wyjątkowo cienkie (tylko 2 mm), a stosunek matrycy do obudowy jest bardzo korzystny. Obraz pokrywa aż 92 proc. obszaru.









Obudowa nie jest duża. Lekki i niewielki laptop ma wagę poniżej 970 g i grubość zaledwie 15 mm. Na krawędziach ultrabooka znalazło się miejsce dla kilku portów USB-C / Thunderbolt 4, które spełniają też rolę gniazd ładowania.

Gamingowy ultrabook XPG Xenia 14 / Foto: ADATA XPG



ADATA w XPG Xenii 14 montuje procesory Intel Core i7 lub Intel Core i5 z 11 generacji. Nie stosuje dedykowanych kart graficznych, ale wbudowane w CPU układy Intel Iris Xe są całkiem wydajne jak na rozwiązanie z tego segmentu i pozwalają na odpalenie nowych gier AAA. Jako RAM można spotkać kości 16 GB DDR4 o taktowaniu 3200 MHz (z możliwością rozszerzenia do 64 GB). Za przestrzeń na dane odpowiada szybki nośnik SSD ADATA GPG Gammix S50 Lite.



Ultrabook XPG Xenia 14 z procesorem Intel Core i5 został wyceniony na 5499 złotych, a z układem i7 na 5999 złotych.



Gamingowa bestia XPG Xenia 15 KC z GeForce RTX 3070 i Intel Core i7

Większym i mocniejszym ultrabookiem, jest XPG Xenia 15 KC. Znajdziemy w nim procesor Intel Core i7 11800H i wydajną kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 3070. Producent wyposażył go w nośnik na dane XPG Gammix S70. SSD pracuje na PCI-Express 4.0 i osiąga odczyt na poziomie nawet 7000 MB/s i zapis do 6000 MB/s. Laptop ma też jeszcze jedno wolne gniazdo M.2 PCI-Express 3.0, dzięki któremu dodatkowo zwiększymy dostępną przestrzeń kolejnym nośnikiem SSD. ADATA montuje w ultrabooku XPG Xenia 15 KC dwie kości RAM DDR4 o taktowaniu 3200 MHz, co daje łącznie do dyspozycji użytkownika 32 GB. RAM można rozszerzyć do 64 GB.





Gamingowy ultrabook XPG Xenia 15 KC / Foto: ADATA XPG



Producent podkreśla, że system chłodzenia został zaopatrzony nie w typową sylikonową pastę termoprzewodzącą, a ciekły metal. Laptop ma obudowę wykonaną ze stopu magnezu i waży niecałe 2 kg przy 20,5 mm grubości. Ekran IPS o typowej przekątnej 15,6 cala i tradycyjnych panoramicznych proporcjach 16:9, ma podwyższoną rozdzielczość do 2560 x 1400 px i odświeżanie do 165 Hz. Ramki wokół matrycy są również całkiem cienkie (4,9 mm), a stosunek wyświetlacza do obudowy wynosi 85 proc.



Dodatkowym atutem laptopa jest optyczna klawiatura mechaniczna z czasem reakcji na poziomie 0,2 ms. Przyciski pracują cicho i mają wbudowane jasne podświetlenie LED RGB. Producent wyposażył urządzenie w porty Thunderbolt 4 (transfer do 40 Gb/s) zgodne z USB 4. Bateria o pojemności 94 Wh powinna wystarczyć nawet na 7 godzin pracy. Zasilacz mimo dużej mocy 230 W jest jak podkreśla ADATA mniejszy i lżejszy od typowych konstrukcji z tego segmentu.



Sugerowana cena detaliczna gamingowego ultrabooka ADATA XPG Xenia 15 KC wynosi 11 999 złotych.

