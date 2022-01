Promocja: robot sprzątający Roidmi Eva z funkcją samoczynnego opróżniania

Posprząta dom za Ciebie.

Roboty sprzątające stopniowo podbijają cały świat. W wielu domach wykonują one prace porządkowe polegające nie tylko na autonomicznym odkurzaniu podłóg oraz dywanów, ale także mopowaniu. Najlepsze urządzenia oferują od niedawna dodatkową funkcję, znacząco poprawiającą poziom ich bezobsługowości. Mowa o robotach sprzedawanych wraz ze stacjami dokującymi, do których po zakończeniu procesu czyszczenia transferowane są nieczystości. Jednym z takich robotów jest przystępny cenowo Roidmi Eva.Roidmi to marka znana konsumentom z całego świata. Odkurzacze bezprzewodowe Roidmi F8 i R10 cieszyły się pozytywnymi recenzjami ze strony użytkowników oraz dziennikarzy. Teraz producent postanowił zaoferować klientom robota sprzątającego Roidmi Eva. Urządzenie potrafi odkurzać, mopować na sucho (osuszać) i mokro (myć), opróżniać samoczynnie pojemnik z kurzem i cechuje się niezwykle wydajną pracą. Co więcej: jest w stanie samodzielnie umyć mop!

Materiał powstał we współpracy z Roidmi

Źródło: RoidmiRoidmi Eva to pierwszy na świecie robot odkurzający i mopujący, który może automatycznie czyścić nakładki mopujące. Sprzęt wprowadzony do sprzedaży za pośrednictwem Indiegogo , sprawia, że użytkownik może zapomnieć o kłopotliwym demontowaniu mopa w celu umycia, a także częstym opróżnianiu pojemnika na kurz. Wystarczy, że robot odwiedzi stację dokującą, a pozbędzie się zbędnego balastu.Źródło: RoidmiW przeciwieństwie do tradycyjnych stacji ładujących dla robotów sprzątających, stacja ładująca Roidmi Eva ma 4-litrowy zbiornik na wodę, zbiornik na brudną wodę oraz worek na kurz. Potrafi ona myć mopa i osuszać go. Gdy brudne nakładki mopujące są czyszczone w stacji ładującej, zbiornik na wodę dostarcza czystą ciecz, a zbiornik na ścieki zabiera jednocześnie brudną wodę, powstałą podczas procesu czyszczenia.Aby zapobiec pojawianiu się pleśni, stacja ładująca osusza nakładki mopujące za pomocą silnego strumienia powietrza. Cały wymieniony powyżej proces jest w pełni zautomatyzowany. Stację dokującą wyposażono w kolorowy ekran LED do wyświetlania stanu działania robota.Źródło: RoidmiOdpady z pojemnika na kurz robota są zasysane do zamkniętego antybakteryjnego worka na kurz o pojemności 3 litrów. Użytkownicy muszą go wymieniać mniej więcej raz na 60 dni.Roidmi Eva wykorzystuje laserowy radar nawigacyjny LDS czwartej generacji, który mapuje powierzchnie i wykrywa przeszkody. Urządzenie bez problemu czyści powierzchnie wzdłuż ściany dzięki czujnikowi narożnemu PSD. Za sprawą czujnika podczerwieni automatycznie zwalnia i omija przeszkody. Odkurzacz wytwarza podciśnienie 3200 Pa co pomaga dużym nakładkom mopującym dociskać powierzchnię z siłą 12N, by jeszcze lepiej ją wyczyścić. Roidmi Eva za sprawą baterii o pojemności 5200 mAh może działać na pojedynczym ładowaniu nawet 250 minut.Przedsprzedaż Roidmi Eva na Indiegogo wkrótce dobiegnie końca. W jej trakcie możecie kupić robota w promocyjnej cenie 749 dolarów , czyli ok. 3062 złotych. Regularna cena będzie o ok. 600 złotych wyższa.