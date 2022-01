Nowe drukarki HP Envy Inspire. Wszechstronne sprzęty domowe do hybrydowej pracy

W ostatnich latach znacząco wzrosła popularność drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych w domach. Według badań realizowanych w 2021 roku przez HP "prawie 86 proc. rodzin używa drukarki do zarządzania codziennym życiem - nowe urządzenie HP zaprojektowano tak, aby sprostać ich zmieniającym się potrzebom, gdy pracują lub uczą się." Z tej okazji koncern zaprezentował dwa nowe modele - HP Envy Inspire 7220e i HP Envy Inspire 7920e, które według jego zapewnień są najbardziej wszechstronnymi drukarkami domowymi, jakie kiedykolwiek stworzyło HP.Nowe modele oczywiście sprawdzą się dobrze podczas drukowania dokumentów, ale HP zadbało też o szablony czy zdjęcia. Użytkownicy mogą korzystać z niestandardowego druku dwustronnego, czy dodawania dat i lokalizacji dla fotografii. W programie HP Smart App (a także bezpośrednio z poziomu interfejsu urządzenia) dostępnych jest wiele szablonów np. dla kartek okolicznościowych, pamiątkowych czy prostych form jak pięciolinia, kartki w kratkę. Dodatkowo HP Smart po sparowaniu z osobistym kontem pozwala na zdalne obsługiwanie drukarki. Chociażby przesłanie przez Internet dokumentów, które możemy wypełnić i zeskanować po powrocie.

Drukarka HP Envy Inspire 7920e / Foto: HP

Drukarki HP Envy Inspire 7220e i HP Envy Inspire 7920e w sklepach już od lutego

Oba prezentowane modele są zaopatrzone w dotykowe ekrany i skanery. Wyższy wariant HP Envy Inspire 7920e nawet z automatycznym podajnikiem skanowania. ADF (Automatic Document Feeder lub po polsku Automatyczny Podajnik Dokumentów) pozwala wygodnie i szybko obsłużyć wiele stron, zamiast ręcznie za każdym razem umieszczać kartki na płycie skanera. Drukarki są też zgodne z programem HP+ w tym subskrypcją druku (HP będzie dostarczało nowe kartridże w ramach abonamentu). "Osoby, które wybiorą opcję HP+, otrzymają 6 miesięcy usługi Instant Ink oraz 1 dodatkowy rok gwarancji HP, przy korzystaniu z oryginalnych atramentów HP."Jak powiedział Xavier Garcia, Global Head, Print Hardware Systems, HP Inc. - "Drukarka ENVY Inspire to odpowiedź na potrzeby naszej nowej normalności, ponieważ zespół, który ją opracował, zrobił to pracując zdalnie w czasie pandemii. Urządzenie łączy nasze najlepsze produkty, atramenty fotograficzne i usługi - w połączeniu z inteligentnym systemem druku HP+, aplikacją HP Smart App5 oraz programem subskrypcji atramentu Instant Ink - zapewniając rodzinom najbardziej wszechstronny system druku domowego."