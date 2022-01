Premiera Xiaomi Redmi Note 11 i 11S na AliExpress – nowe telefony w atrakcyjnych cenach

Nowości z serii Redmi Note.



Kilka dni temu firma Xiaomi pokazała światu najnowsze smartfony z linii Redmi Note, a już dzisiaj klienci platformy AliExpress będą mieli okazję nabyć pachnące świeżością 11 i 11S w atrakcyjnych cenach.



Xiaomi Redmi Note 11

Redmi Note 11 został wyposażony w 8-rdzeniowy procesor Snapdragon 680 wytworzony w procesie technologicznym 6nm. Chipset dostarcza wysoką wydajność jednocześnie konserwując pobór energii. Układem graficznym jest Qualcomm Adreno 610 wspierany przez pamięć RAM LPDDR4X oraz pamięc masową UFS 2.2.





4/64 GB za 875,44 zł ($209.09)

za 4/64 GB z NFC za 901,19 zł ($215.24)

za 4/128 GB za 978,44 zł ($233.69)

za 4/128 GB z NFC za 1004,19 zł ($239.84)

za 6/128 GB za 1081,43 zł ($258.29)

za 6/128 GB z NFC za 1107,18 zł ($264.44)

Xiaomi Redmi Note 11S

6/64 GB za 1179,32 zł ($281.67)

za 6/64 GB z NFC za 1205,07 zł ($287.82)

za 6/128 GB za 1436,82 zł ($343.17)

za 6/128 GB z NFC za 1462,57 zł ($349.32)

za 8/128 GB za 1539,82 zł ($367.77)

W sprzedaży dostępne będą następujące warianty – 4/64 GB, 4/128 GB oraz 6/128 GB. Pamięć będziemy mogli także rozszerzyć o maks. 1 TB za pomocą karty SD.Producent wyposażył telefon w duży 6,43-calowy ekran. Cechuje się on częstotliwością odświeżania 90 Hz i częstotliwością próbkowania 180 Hz. Wyświetalcz jest w stanie osiągnąć jasność, dzięki czemu obraz będzie wyraźny nawet w słoneczny dzień. Sam smartfon jest dość lekki - waży tylko 179 g. Urządzenie zasilane jest przez baterię 5000 mAh wspierającą. Telefon można naładować z 0 do 100% w około godzinę.Xiaomi Redmi Note 11 działa na systemie operacyjnymopartym na Androidzie 11. Z tyłu znajdziemy kamerkę główną 50 Mpix, aparat 8 Mpix o ultra-szerokim kącie widzenia 118 stopni, 2 Mpix obiektyw makro oraz 2 Mpix czyjnik głębi. Zdjęcia selfie zrobimy przy pomocy matrycy 13 Mpix umieszczonej na froncie urządzenia.Ponadto smartfon wyposażono w moduł Bluetooth 5.0, NFC (w wybranych modelach), port podczerwieni, czujnik linii papilarnych, dwa głośniki, wejście 3,5 mm jack i Dual SIM.Smartfonkupimy pod tym adresem . Dostępne są następujące warianty:Cechą wyróżniającą 11S jest jego aparat główny. Obiektyw z sensorem Samsung HM2 pochwalić się może rozdzielczością. Pozwala on uzyskać zdjęcia i wideo o wysokiej rozdzielczości i żywych kolorach. Podobnie jak w "jedenastce" znajdziemy tu także ultra-szeroki aparat 8 Mpix, kamerkę makro 2 Mpix oraz sensor głębi 2 Mpix. Na przodzie zaś czeka na nas obiektyw 16 Mpix do robienia selfie.W Redmi Note 11S także spotkamy się z 6,43-calowym wyświetlaczem AMOLED DotDisplay o rozdzielczościi kontraście 4500 000:1. Producent podaje że ekran korzysta z gamy kolorów DCI-P3 przez co barwy są bardziej nasycone i żywe. Wyświetlacz odświeżany jest w rozdzielczości 90 Hz, a częstotliwość próbkowania wynosi 180 Hz. Tak jak w przypadku standardowej jedenastki, jest on w stanie osiągnąć jasność maksymalną na poziomie 1000 nitów.Sercem Xiaomi Redmi Note 11S jest 8-rdzeniowy procesoro taktowaniu maksymalnym 2,05 GHz. Za grafikę odpowiada układ ARM Mali-G57 MC2. Całość chłodzona jest systemem LiquidCool. Smartfon działa na systemie. Pamięć RAM to LPDDR4X zaś masowa to UFS 2.2. W sprzedaży dostępne są następujące warianty - 6/64 GB, 6/128 GB oraz 8/128 GB. Pamięć możemy rozszerzyć o 1 TB za pomocą karty SD.Producent postarał się również by telefon dobrze się prezentował i leżał w dłoni. Obudowę o grubości 8.09 mm zaprojektowano w minimalistycznym stylu, a samo urządzenie jest lekkie - waży tylko. Pomimo tego, smartfon wyposażony jest w całkiem pojemną baterię. Akumulator 5000 mAh wspiera szybkie ładowanie 33 W Pro, dzięki któremu naładujemy smartfon od zera do pełna w ok. 58 minut. Redmi Note 11S wyposażono ponadto w moduł NFC, Bluetooth 5.0, dwa głośniki, port podczerwieni, wejście jack 3,5 mm i slot Dual SIM.Telefonkupimy pod tym adresem . W sprzedaży dostępne są następujące warianty: