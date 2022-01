Steam Deck - poznaliśmy dokładną datę wysyłki pierwszych egzemplarzy

Steam Deck już wkrótce trafi do pierwszych użytkowników

Źródło: Valve

Valve poinformowało o dacie wysyłki pierwszych egzemplarzy konsoli Steam Deck. Jak się okazuje – już pod koniec przyszłego miesiąca ruszy ona w drogę do oczekujących od dłuższego czasu konsumentów. Po raz kolejny potwierdzono również, że nie ma mowy o jakichkolwiek przesunięciach terminu.Już wkrótce odbędzie się globalna premiera jednego z najciekawszych sprzętów gamingowych ostatnich lat. Steam Deck jest dosyć niecodzienną konsolą i wygląda na to, że Valve wiąże z nią ogromne nadzieje. Regularnie bowiem mamy do czynienia z aktualizacjami platformy przygotowującymi ekosystem do współpracy ze sprzętem (np. dynamiczna synchronizacja z chmurą).Nie tak dawno mieliśmy do czynienia z potwierdzeniem, że wysyłka pierwszych egzemplarzy Steam Decków rozpocznie się w lutym 2022 roku . Nie podano wtedy jednak konkretnej daty, co natychmiastowo wywołało falę pytań w stronę Valve. Cierpliwość okazała się jednak wskazana, gdyż producent właśnie podzielił się szczegółami.Okazuje się, że 25 lutego rozpocznie się wysyłka maili do konsumentów. Będą oni mieli. Jeśli to zrobią, to już 28 lutego nadane zostaną pierwsze przesyłki. Oczywiście nie wszyscy od razu otrzymają swój egzemplarz – Valve co tydzień rozsyłać będzie wiadomości e-mail do kolejnych osób. Warto więc sprawdzać regularnie skrzynkę pocztową.Co ciekawe, już. Przez kilka tygodni będą mogli oni testować urządzenie i 25 lutego podzielić się opinią (wtedy zniesione zostanie embargo). Producent twierdzi jednak, iż wybrane pierwsze wrażenia i materiały pojawią się już nieco wcześniej. Pozostaje więc czekać.Wciąż bowiem nie wiadomo co myśleć o Steam Decku. Urządzenie może okazać się sprzedażowym hitem, jak i niewypałem jak poprzedni tego typu projekt Valve. O tym przekonamy się już stosunkowo niedługo.Źródło i foto: Valve