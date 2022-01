Tablet z LTE? Nowy i kuszący realme Pad debiutuje w Polsce

Już go dla Was przetestowaliśmy.

Jaki tablet z LTE wybrać? Być może właśnie ten

Wydaje się, że tablety lata swojej popularności mają już za sobą, ale w dalszym ciągu istnieją konsumenci zainteresowani ich zakupem. Nie ulega wątpliwości, że fajny tablet to taki, który oprócz łączności Wi-Fi oferuje również LTE, pozwalające korzystać z pełni jego możliwości także poza zasięgiem sieci domowej. Firma realme właśnie wprowadziła do polskich sklepów takie urządzenie. Mowa o zgrabnym realme Pad 6/128 LTE, czyli wersji o zwiększonej pojemności.realme Pad 6/128 LTE to urządzenie zamknięte w smukłej obudowie o grubości zaledwie 6,9 mm. Wyświetlacz IPS o przekątnej 10,4-cala prezentuje obraz w rozdzielczości 2000x1200 pikseli. O wydajność dba tutaj układ MediaTek Helio G80 z układem graficznym Mali-G52 MC2, wspierany przez 6 GB pamięci RAM. Użytkownik na dane otrzymuje 128 GB przestrzeni. Dobre wieści: sprzęt wyposażono w gniazdo na karty micro SD o pojemności do 1 TB.