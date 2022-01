Przewijaj strony nawet stopą. Naprawdę dziwny projekt scrolla Crazy Small Wheel

Kontroler z samym kółkiem od myszki, który może mieć więcej sensu, niż początkowo myślimy

Czasem natrafiamy na bardzo nietypowe kontrolery do komputera. Dziwaczne ergonomiczne klawiatury, trackballe które nigdy nie zyskały bardzo dużej popularności, dziwne modyfikacje gamepadów… Jednak Ten stworzony przez Japończyków scroll, który pełni taką samą rolę jak kółko z myszki, może być obsługiwany nawet stopą!Marka Cooyoo specjalizuje się właśnie w takich dziwnych urządzeniach. Nowy projekt pod nazwą Crazy Small Whell to w zasadzie samodzielne kółko od myszki w osobnej kostce podłączanej do komputera (czy innego elektronicznego urządzenia - jest kompatybilne z Windowsem, macOS, Linuxem, Androidem i iPadOS) poprzez kabel USB-C. W materiałach promocyjnych reklamowane jest nawet jako możliwe do obsługi nogą! Oczywiście można z niego korzystać bardziej tradycyjnie ręką.Na pozór można się z tego śmiać, ale sprzęt tego typu może być używany nie tylko przez maniaków ergonomii czy dziwnych gadżetów, ale też osoby z problemami ze stawami czy niepełnosprawne. Crazy Small Wheel mógłby wtedy zapewnić dużo lepsze obcowanie z komputerem.