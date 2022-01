Redkey W12 debituje na rynku. To odkurzacz z funkcją mopowania na sucho i mokro

Wielozadaniowy odkurzacz.

Producenci odkurzaczy cały czas pracują by wprowadzać na rynek urządzenia do sprzątania mieszkania, które są coraz bardziej inteligentne i wygodniejsze w użyciu. Dlatego też firma Redkey wprowadza na rynek bezprzewodowy odkurzacz W12. Nie tylko odkurzy oraz umyje podłogę, ale i dokona samooczyszczenia po wykonanej pracy.Producent chwali się, że W12 poradzi sobie z każdym typem zabrudzeń, nie ważne czy suchym czy mokrym. Rozlało ci się mleko czy wysypały płatki śniadaniowe? Na podłodze zostały plamy po sosie lub wala się sierść psa? Żaden problem. Redkey doskonale poradzi sobie z każdym zadaniem, gdyż jest ono w stanie jednocześnie mopować podłogę podczas odkurzania.To, że Redkey W12 jest w stanie jednocześnie odkurzać i mopować podłogę to samo w sobie wielkie ułatwienie dla użytkowników. Producent poszedł jednak o krok dalej – wprowadził. Jak ona działa? Zadziwiająco prosto. Wystarczy po zakończeniu sprzątania podłączyć odkurzacz do stacji ładującej i nacisnąć przyciski quick clean, który znajdziemy na uchwycie. Urządzenie automatycznie zacznie oczyszczanie mopa.Redkey W12 wyposażono w dwa zbiorniki spełniające normę wodoodporności IPX4. Do pierwszego wlewamy czystą wodę do mopowania podłóg, zaś do drugiego odprowadzana jest brudna woda zebrana podczas sprzątania i samooczyszczania.Producent zdaje sobie sprawę, że odkurzacz trzeba często przenosić po całym domu lub wchodzić z nim na wyższe piętro. Dlatego też postarał się by Redkey W12 był relatywnie lekki –. Odkurzacz wyposażono w baterię o pojemności 2600 mAh, która pozwala na ok.. Jest to wystarczająco dużo czasu by wysprzątać całe mieszkanie.Na uchwycie urządzenia znajdziemy także wyświetlacz LED, który wyświetla najważniejsze informacja jak np. stan baterii. Osoby starsze docenią też obecność, który poinformuje ich o stanie urządzenia.By uczcić premierę odkurzacza Redkey W12, platforma AliExpress sprzedawać go będzie w okazyjnej cenie – 28 stycznia będziemy go mogli zakupić zaczyli ok. 812 zł. Stronę produktu znajdziemy tutaj Co więcej, dla pierwszych kupujących przewidziano upominki. Pierwszy klient, który dokona zakupu, otrzyma jako gratissmart o wartości 519 dolarów. Klienci nr 2 do 10 dostanąo wartości 82,99 dolarów w prezencie. Kupujący z numerkami 11 do 60 mogą oczekiwać(49,99 dolarów) jako gratis do zamówienia. Do zamówień od 61 do 500 dołączone zostaną(39.99 dolarów).