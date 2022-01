6 gadżetów, które warto mieć z wyprzedaży AliExpress

OnePlus, Huawei i inne marki na przecenie.

ZIMA2 - 2 dolary zniżki przy zakupach powyżej 15 dolarów

DLANOWY5 - 5 dolarów zniżki przy zakupach powyżej 10 dolarów

1. Smartfon OnePlus 9

ZIMA25

2. Smartzegarek HUAWEI Watch GT 2 Pro

3. Zestaw do rozruchu pojazdów UTRAI

ZIMA5

4. Zestaw do awaryjnego rozruchu pojazdu UTRAI 4 w 1

ZIMA10

5. Mini ładowarka Baseus 20W PD

6. Smartfon Cubot Max 3

Źródło: AliExpress





Platforma AliExpress prowadzi w tym tygodniu wyprzedaże poprzedzające Walentynki. Można na nich kupić wszelkiej maści gadżety w atrakcyjnych cenach. Dzisiaj mamy dla Was zestawienie 6 akcesoriów od popularnych marek takich jak Huawei, OnePlus czy Cubot.Jak zwykle platforma AliExpress przygotowała kody rabatowe dla swoich użytkowników. Z poniższych kuponów skorzystać mogą wszyscy użytkownicy. Wykorzystać je można m.in. na stronie Nadciąga Miłość Mamy także kupony rabatowe dla nowych użytkowników.Powyższe kody możemy wykorzystać chociażby na stronie dostawa w 3 – 7 dni Producent wyposażył telefon w 6,55-calowy ekrano rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli i odświeżaniu. Urządzenie napędzane jest przez procesor Snapdragon 888 i układ graficzny 888. Wspiera ja 8 lub 12 GB pamięci RAM oraz 128/256 GB pamięci masowej w zależności od modelu. OnePlus 9 działa pod systemem Andorid 11 z nakładką systemową Oxygen OS11.OnePlus zaprojektował aparat we współpracy z firmą. Zaowocowało to kamerką główną 48 Mpix z ultra-szerokim aparatem 50 Mpix i obiektywem monochromatycznym f/2.4. Z przodu urządzenia umieszczono matrycę 12 Mpix. Bateria 4500 mAh wspiera ładowanie Warp Charge 65T.Smartfonkupimy za 2055,16 zł ($496.24) . Wysyłka z magazynu w Hiszpanii. Podaną cenę uzyskamy wykorzystując kodSmartzegarek prezentuje się bardzo stylowo. Tarczę urządzenia chroni szafirowe szkło, a całość dopełnia tytanowa koperta i ceramiczny tył. Na pokładzie znajdziemy 1,39-calowy ekran dotykowy AMOLED o rozdzielczości 454 x 454 pikseli, 4 GB pamięci ROM, 32 GB RAM, Bluetooth 5.1, głośnik, mikrofon, GPS, akcelerometr oraz barometr. Bateria o pojemności 455 mAh zapewnia. GT2 Pro jest także wodoszczelny (5 ATM).Osoby aktywnie fizycznie z pewnością docenią dostępność ponad, możliwośc planowania i śledzenia treningów. Zegarek oferuje także zaawansowane funkcje monitorujące zdrowie i sen.Smartzegarekkupimy za 834,47 ($201.36) . Wysyłka z magazynu w Hiszpanii.URAI Jump Starter to powerbank do awaryjnego rozruchu samochodu. Pojemność akumulatora wynosi. Poza tym gadżet wyposażony jest w latarkę LED z trzema trybami (światło ciągłe, sygnał SOS oraz stroboskop) i 4-stopniowy wskaźnik naładowania. Jest on w stanie pracować nawet w ekstremalnych warunkach -. Urządzenie jest kompatybilne z pojazdami z silnikami 12V do 8 litrów oraz Diesla do 6,5 litra.Zestaw do rozruchu pojazdówdostępny za ok. 336,29 zł ($78.71) korzystając z koduWysyłka z magazynu w Polsce.Zestaw składający się z 4 narzędzi - jump startera 2000A, sprężarki powietrza 150 PSI, powerbanku 24000 mAh oraz latarki LED. Urządzenie oferujei pozwala uruchomić pojazd 30 - 40 razy po pełnym naładowaniu. Jest w stanie pracować w ekstremalnych temperaturach (od -20 do 75 stopni Celsjusza) oraz jest kompatybilne z pojazdami z silnikami 12V (do 8 litrów) oraz Diesel (do 6,5 litra).Zestaw do awaryjnego rozruchu pojazdukupimy za ok. 466,18 ($109.06) korzystając z koduWysyłka z polskiego magazynu.Idealna ładowarka dla osób, które lubią podróżować. Jej niewielkie rozmiary (30x30x71 mm) i waga (42 gramy) sprawiają, że bez problemu zabierzemy ja ze sobą w podróż. Ładowarka Baseus oferuje moc 9V/2.22A 20W i wspiera szereg protokołów szybkiego ładowania, takich jak PD3.0, QC3.0, APPLE2.4 i BC1.2.Mini ładowarkęzakupimy za ok. 42 zł ($10.29) korzystając z kuponu rabatowego . Wysyłka z magazynu w Polsce.Producent wyposażył telefon w duży wyświetlacz 6,95-cali. Zajmuje on większą część frontu telefonu, więc przedni aparat 16 Mpix znajduje się w otworze w ekranie. Z tyłu umieszczono 48 Mpix kamerkę główną, obiektyw 5 Mpix do zdjęć Macro oraz pomocniczy 0,3 Mpix. Smartfon działa na czystym systemie Android 11 i obsługuje NFC. Do wyboru mamy 3 systemy nawigacji - GPS, Beidou oraz GLONASS. Pamięć masową urządzenia możemy rozszerzyć o 256 GB za pomocą karty microSD. Cubot Max 3 zasilany jest przez baterię o pojemnościSmartfondostępny za ok. 556,71 zł ($130.29) . Wysyłka z magazynu w Polsce. Podaną cenę uzyskamy korzystająć z kuponu rabatowego