Fajny gadżet na walentynki? Sprawdź propozycje z AliExpress

Pomysł na walentynkowy prezent.

Walentynkowa wyprzedaż na AliExpress

ZIMA2 - 2 dolary zniżki na zamówienia powyżej 15 dolarów

- 2 dolary zniżki na zamówienia powyżej 15 dolarów ZIMA5 - 5 dolarów zniżki na zamówienia powyżej 49 dolarów

- 5 dolarów zniżki na zamówienia powyżej 49 dolarów ZIMA10 - 10 dolarów zniżki na zamówienia powyżej 99 dolarów

- 10 dolarów zniżki na zamówienia powyżej 99 dolarów ZIMA20 - 20 dolarów zniżki na zamówienia powyżej 149 dolarów

- 20 dolarów zniżki na zamówienia powyżej 149 dolarów ZIMA25 - 25 dolarów zniżki na zamówienia powyżej 199 dolarów



DLANOWY5 - 5 dolarów zniżki na zamówienia powyżej 10 dolarów

- 5 dolarów zniżki na zamówienia powyżej 10 dolarów DLANOWY10 - 10 dolarów zniżki na zamówienia powyżej 20 dolarów

- 10 dolarów zniżki na zamówienia powyżej 20 dolarów DLANOWY15 - 15 dolarów zniżki na zamówienia powyżej 30 dolarów

Słuchawki bezprzewodowe Edifier TWS330NB z ANC

Inspiracje prezentowe na Walentynki? Proszę bardzo. Bez względu na to, czy szukacie prezentu dla drugiej połówki, czy chcecie sprezentować coś sobie - nawet bez okazji - jesteśmy tu wraz z AliExpress po to, aby Wam pomóc. Na popularnej platformie sprzedażowej trwa walentynkowa wyprzedaż, podczas której obowiązują kupony rabatowe mocno obniżające ceny produktów... także tych przecenionych! Dostawa do Polski jest darmowa, a wysyłka w przypadku wielu przedmiotów trwa zaledwie 3-7 dni.AliExpress z okazji Walentynek zachęca do odwiedzenia specjalnej podstrony z najciekawszymi promocjami związanymi z walentynkową wyprzedażą. Znajdują się na niej bestsellery oraz wysoko oceniane gadżety, które mogą przypaść Wam do gustu lub zainspirować do dalszych zakupów. Możecie kupić je na prezent bliskiej osobie lub po prostu samemu sobie.Kupony zniżkowe na AliExpress ważne od 28 stycznia do 8 lutego:Dodatkowo platforma AliExpress przygotowała kody dla osób, które nie robiły jeszcze nigdy zakupów na platformie:1 dolar to około 4 złote.Tak, tak, wiemy doskonale, że Walentynki są już za około 2 tygodnie, a przesyłki z Chin potrafią dochodzić do Polski nawet po miesiącu. Nie lękajcie się jednak, bowiem AliExpress przygotowało specjalną sekcję, dedykowaną produktom z błyskawiczną dostawą do Polski ! Wszystkie gadżety, jakie znajdziecie na podlinkowanej podstronie serwisu zostaną do Was wysłane w przeciągu 3-7 dni.Jakie gadżety z wyprzedaży polecane są przez AliExpress? Pamiętaj, że do każdego z poniższych produktów możesz dodać jeden z przytoczonych wyżej kuponów!