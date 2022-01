Światowe premiery w AliExpress - nowy Xiaomi Redmi Note 11, Redkey oraz InFace

Nowinki od popularnych producentów w atrakcyjnych cenach.

Kupony rabatowe AliExpress

ZIMA2 - 2 dolary zniżki przy zakupach powyżej 15 dolarów

- 2 dolary zniżki przy zakupach powyżej 15 dolarów ZIMA5 - 5 dolarów zniżki przy zakupach powyżej 49 dolarów

- 5 dolarów zniżki przy zakupach powyżej 49 dolarów ZIMA10 - 10 dolarów zniżki przy zakupach powyżej 99 dolarów

- 10 dolarów zniżki przy zakupach powyżej 99 dolarów ZIMA20 - 20 dolarów zniżki przy zakupach powyżej 149 dolarów

- 20 dolarów zniżki przy zakupach powyżej 149 dolarów ZIMA25 - 25 dolarów zniżki przy zakupach powyżej 199 dolarów

DLANOWY5 - 5 dolarów zniżki przy zakupach powyżej 10 dolarów

- 5 dolarów zniżki przy zakupach powyżej 10 dolarów DLANOWY10 - $10 dolarów zniżki przy zakupach powyżej 20 dolarów

- $10 dolarów zniżki przy zakupach powyżej 20 dolarów DLANOWY15 - $15 dolarów zniżki przy zakupach powyżej 20 dolarów

1. Odkurzacz Redkey W12

ZIMA25

2. Smartfon Xiaomi Redmi Note 11

10TERAZ

3. Smartfon Xiaomi Redmi Note 11S

10TERAZ

4. Depilator laserowy IPL InFace

TANIEJ10

5. Robot sprzątający ILIFE V7s Plus

ZIMA10

6. Odkurzacz ILIFE F100

ZIMA25

Już niedługo na platformie AliExpress odbędą się światowe premiery 4 nowych produktów – odkurzacza Redkey W12, smartfonów Xiaomi Redmi Note 11 i 11S oraz depilatora laserowego IPL InFace. Będziemy mieli okazję zakupić te sprzęty w bardzo atrakcyjnych cenach. Co więcej, z okazji zbliżających się Walentynek, firma przygotowała masę kuponów zniżkowych dla nowych i istniejących użytkowników.Jak już wspomnieliśmy, sklep przygotował garść kuponów dla swoich klientów. Poniższe kody aktywne będądo 2 lutego do godz. 8:59. Skorzystać z nich mogą wszyscy użytkownicy i wykorzystać je można m.in. na stronie Walentynkowej Mamy także kupony rabatowe dla nowych użytkowników. Te kody będą aktywne do 3 marca.Powyższe kody możemy wykorzystać chociażby na stronie dostawa w 3 – 7 dni Zanim przejdziemy do prezentacji oferty pragniemy zauważyć, że podane ceny i kody zniżkowe obowiązywać będą od. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie by dzisiaj dodać te produkty do koszyka i zakupić je, gdy ruszy promocja.Redkey W12 to. Nie tylko odkurzy podłogę, ale jest ono również w stanie mopować ją zarówno na sucho jaki i mokro. W12 jest w stanie równocześnie odkurzać i mopować podłogę. Co więcej, dzięki funkcjiszczotka odkurzacza zostanie oczyszcona z zanieczyszczeń po podłączeniu do stacji dokującej. Wystarczy naciśnać przycisk na uchwycie odkurzacza i urządzenie wykona za nas "mokrą robotę".Redkey W12 wyposażony został w dwa zbiorniki na wodę. W jednym z nich przechowywana jest czysta woda służąca do mopowania, natomiast do drugiego zaciągane są zanieczyszczenia i brudna woda. Urządzenie korzysta z 3 stopniowej redukcji hałasu, dzięki czemu W12 generuje dźwięk na poziomie 72 dB. Odkurzacz jest stosunkowo lekki - waży tylko, dzięki czemu łatwo go transportować po domu. Bateria o pojemności 2600 mAh zapewnia do. Naładujemy ją do pełna w 3,5 godziny.Bezprzewodowy odkurzaczkupimy za ok. 710 zł ($174.99) . Dostępna jest opcja wysyłki z polskiego magazynu. Cenę uzyskamy korzystając z kuponuRedmi Note 11 pochwalić się może całkiem solidną specyfikacją. Producent wyposażył smartfon w ekran IPS o przekątnej 6,6-cala i rozdzielczości Full HD+. Użytkownik będzie mógł przełączać się między trzema częstotliwościami odświeżania - 50 Hz, 60 Hz oraz 90 Hz. Aparat do wideorozmów znajduje się na centralnie umieszczonej wyspie. Kamera główna bazuje na sensorzeZa wydajność telefonu odpowiada chipsetwspierany przez 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci masowej. Urządzenie zasilane będzie przez pojemną baterięze wsparciem dla szybkiego ładowania 33 W. Akumulator naładujemy do pełna w godzinę.Smartfonkupimy za 771,39 zł ($189.09) . Dostępna jest opcja wysyłki z magazynów w Hiszpanii oraz Francji. Cenę uzyskamy korzystając z kuponu rabatowego oraz koduXiaomi Redmi Note 11S stawia na fotografię. Aparat główny to aż 4 obiektywy -z sensorem Samsung HM2 robi zdjęcia w wysokiej rozdzielczości i o żywych kolorach. Ultra-szeroki obiektyw 8 Mpix oferuje 118 stopniowy kąt widzenia. Kamerka makro 2 Mpix pomaga uchwycić nawet najdrobniejsze szczegóły na zdjęciu, a 2 Mpix sensor głębi pomaga w uchwyceniu bardziej naturalnych zdjęć portretowych.Pozostałe podzespoły telefonu także prezentują się imponująco. Producent wyposażył telefon w duży 6,43-calowy ekran(2400 x 1080) z częstotliwością odświeżania 90 Hz oraz częstotliwością próbkowania dotykowego 180 Hz. Wyświetlacz jest w stanie osiągnąć jasność ok. 1000 nitów, dzięki czemu obraz pozostaje wyrażny nawet podczas korzystania z telefonu w słońcu.Note 11S napędzany jest 8-rdzeniowym procesoremi układem ARM Mali-G57 MC2. Długi czas pracy zapewnia bateria 5000 mAh ze wsparciem dla. Telefon naładujemy od 0 do 100% w zaledwie 58 minut.Smartfonkupimy za 1102,46 zł ($271,67) . Dostępna jest opcja wysyłki z magazynów w Hiszpanii oraz Francji. Cenę uzyskamy korzystając z kuponu rabatowego oraz koduUrządzenie wykorzystuje 11 mm szafirową soczewkę orazby zapewnić bezbolesną depilację. Dzięki zastosowaniu wspomnianej technologii chłodzenia ilość emitowanego ciepła jest znacząco zredukowana (do 10 stopni Celsjusza) przez co nie narażamy naszego naskórka na wysokie temperatury. Depilator oferuje teraz pełniejszy zakres długości fali (od 510 nm do 1200 nm), dzięki czemu możemy dokładnie wydepilować całe ciało.Producent poprawił system emisji IPL, co powoduje że pojedyncze naświetlenie trwa tylko. Jest to wynik ok. dwa razy szybszy niż w przypadku standardowych depilatorów IPL. Wydepilowanie całego ciała nie powinno nam zająć więcej niż 10 minut. Urządzenie wyposażono w inteligentny system wykrywania skóry, który reguluje moc w zależności od odcienia naszego naskórka. Producent określa żywotność urządzenia na 500 000 naświetleń.Depilator laserowy IPLdostępny będzie za ok. 407 zł ($99.99) . Dostępna jest wysyłka z magazynu w Polsce. Cenę uzyskamy korzystając z koduILIFE V7S Plus jest w stanie usunąć nawet większe zanieczyszczenia dzięki sile ssania na poziomie. Dzięki zintegrowaniu zbiornika na wodę z z 60 ml pojemnikiem na kurz, urządzenie jest w stanie jednocześnie odkurzać i mopować. Technologia i-Dropping powoduje że mopowanie na mokro jest zoptymalizowane tak, by zmniejszyć zużycie wody. ILIFE V7s Plus może pracować. Robot automatycznie wróci do stacji dokującej, gdy wykryje niski poziom baterii.Robot sprzątającykupimy za ok. 529 zł ($129.98) . Dostępna jest wysyłka z polskiego magazynu. Podaną cenę uzyskamy korzystając z kuponu rabatowego oraz koduILIFE F100 jest w stanie odkurzyć jak i wymopować podłogę oraz posiada funkcję somooczyszczenia. Na uchwycie odkurzacza znajdziemy wyświetlacz LED, który poinformuje nas m.in.o stanie baterii lub wybranym trybie czyszczenia. Co ciekawe, urządzenie oferuje także, który powiadomi nas np. o poziomie naładowania F100 lub o niskim stanie wody w zbiorniku.Pojemna bateriapozwala na 30 minut pracy w trybie MAX lub na wysprzątanie pokoju o powierzchni 200 m2 w trybie Standardowym. Producent wyposażył odkurzacz w dwa zbiorniki. Pierwszy z nich o pojemności 600 ml przeznaczony jest na wodę do mopowania, drugi o 500 ml przeznaczony jest na nieczystości zassane przez urządzenie.Bezprzewodowy odkurzaczdostępny będzie za ok. 975 zł ($239.60) . Dostępna jest wysyłka z polskiego magazynu. Cenę uzyskamy korzystając z kuponu rabatowego oraz kodu