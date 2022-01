Data premiery Galaxy S22 potwierdzona? Jest konkretny termin

Źródło: MySmartPrice

Solidna ewolucja

O S22 wiemy już całkiem sporo. Tradycyjnie, seria ma zawierać trzy modele: zwykły, Plus i Ultra, a przecieki zdradzają, że ten ostatni będzie jako jedyny wyróżniał się pod względem wzornictwa. Co ciekawe, ma też zostać wyposażony w rysik S Pen i specjalne dodatki systemowe do jego obsługi.Wszystkie odmiany mają pracować w oparciu o procesor Exynos 2200 , który Samsung zapowiada już od dłuższego czasu. To jednostka o konstrukcji podobnej do Snapdragona 8 Gen1, jednak z GPU od AMD, co ma istotnie wpływać na możliwości graficzne.Ultra zostanie wyposażony w 6,8-calowy wyświetlacz Dynamic AMOLED o rozdzielczości 1440 x 3088 pikseli, z dynamiczną częstotliwością odświeżania od 1 Hz do 120 Hz. Wersja Pro ma mieć panel 6,5-calowy, a bazowa - 6,06 cala. Za ochronę przed uszkodzeniami ma odpowiadać najnowszy Corning Gorilla Glass Victus+.Według nieoficjalnych doniesień, seria S22 ma być droższa, niż S21. Wszystko przez trudniejszy dostęp do półprzewodników i zwiększone koszty produkcji. Różnica, w przypadku podstawowego modelu, ma wynosić aż 100 dolarów, co oznacza, że bazowy S22 zostanie wyceniony na 899 dolarów.Źródło: Phonearena / fot. tyt. LetsGoDigital