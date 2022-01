Loteria kart graficznych. Kup tanio losowe GPU, możesz dostać nawet RTX 3090

Pewnie pamiętacie wrześniowy artykuł, w którym opisywaliśmy japoński automat z losowymi procesorami. Dało się w nim tracić na całkiem przyzwoity model AMD Ryzena, ale też bardzo stare Intel Celerony czy inne obecnie w zasadzie nic nie warte układy. Można było się śmiać, że teraz tylko czekamy na podobny automat z kartami graficznymi. I się doczekaliśmy. W zasadzie nie chodzi dosłownie o automat, ale zakupy w formie loterii mają taką samą losową formę. Zmieniła się tylko oferta ze stacjonarnej automatycznej na zakupy w sieci. I to znów w Japonii.



Cały przekrój kart graficznych od stareńkich wyświetlaczy pulpitu po potwory niczym RTX 3090

Moda na Mystery Boxy musiała zawitać nawet na rynek kart graficznych. W japońskim oddziale Amazona można było nabyć za równowartość mniej więcej 400 złotych losowe GPU z linii AMD Radeon i Nvidia GeForce. Jeśli byśmy mieli ogromne szczęście, to w tak niskiej cenie można by nawet zaopatrzyć się w model Nvidia GeForce RTX 3090. A przecież za 400 złotych nie da rady kupić prawdziwie gamingowej bardzo wydajnej karty graficznej nawet w sytuacji, kiedy ceny są normalne. Oczywiście akcja jest nakierowana na zysk organizatora, więc możliwość wylosowania topowego GPU jest skrajnie mało prawdopodobna.



Większość biorących udział w loterii grafik, to modele starsze niż GeForce GTX 900 czy Radeon RX 300 / Foto: Amazon Japan



Według wystawcy oferty istnieje 16 proc. szans na otrzymanie grafiki z serii GeForce 900 Maxwell lub AMD Radeon RX 300 GCN, 8 proc. szans na zdobycie GeForce 1000 Pascal lub Radeon RX 500 Polaris/Vega, 4 proc. prawdopodobieństwo na wylosowanie GPU GeForce RTX 2000 Turing lub Radeon RX 5000 RDNA 1 i tylko 2 proc. szans na otrzymanie GeForce RTX 3000 Ampere lub Radeon RX 6000 RDNA 2. Warto zaznaczyć, że np. w serii Pascal równie dobrze można trafić Nvidię GT 1030 jak i chociażby GTX 1080. Nie każda sztuka będzie typowo gamingową konstrukcją, nawet ze starszych serii. W akcji biorą udział zarówno zupełnie nowe egzemplarze jak i używane.



Można było trafić nawet na nic nie warte GPU, ale wszystkie sztuki kart graficznych i tak rozeszły się na pniu

Jeśli zsumujemy dotychczasowe dane, to wyjdzie nam, że pozostała dziura w postaci 70 proc. szans na inne układy. Jakie by to były karty graficzne? Po prostu jeszcze starsze modele z linii AMD Radeon i Nvidia GeForce. To zdecydowana większość fantów w japońskiej loterii kart graficznych. Trzeba mieć sporo szczęścia, aby zdobyć wydajny model nadający się do nowoczesnych gier. Sprzedawca zaznaczył, że z racji na loteryjny charakter oferty, towarów nie da się zwracać ani wymieniać. Przynajmniej nie było mowy o tym, aby trafiały się uszkodzone egzemplarze. W obecnych czasach nawet starsza grafika o niepowalającej wydajności może być w cenie.



Przy odpakowaniu kupionej tajemniczej paczki można się będzie bardzo pozytywnie lub negatywnie zdziwić / Foto: Amazon Japan



Akcja cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że wszystkie Mystery Boxy z kartami graficznymi rozeszły się błyskawicznie. Nie wiadomo, czy sprzedawca znów zaoferuje nową partię produktów. Do tej pory nie pokazały się też opinie klientów poza jedną, więc ciężko powiedzieć, czy nie zdarzały się problemy np. z niedziałającymi sztukami GPU. Jeden z internautów tylko stwierdził, że miał do czynienia z mocno używanym produktem. Choć do końca nie wiadomo, czy był klientem, który już otrzymał swój zakup, czy tylko wyraził opinię nieco "na zapas".



