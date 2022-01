AMD Radeon 6500 XT to nowe GPU za 800 złotych. Ha, ha, ha

Nie tylko Google Maps.

Firma AMD zaprezentowała dziś kartę graficzną AMD Radeon RX 6500 XT. To przedstawiciel niskiego segmentu GPU i pierwsze GPU na świecie z 6-nanometrowym układem graficznym, osiągające taktowanie Game Clock na rekordowym poziomie 2610 MHz. Sugerowana cena AMD Radeon RX 6500 XT to 199 dolarów, ale chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że producent mógłby równie dobrze napisać, że sprzedaje ją za dolara. Pierwsze testy układu trafiły już do sieci.AMD Radeon RX 6500 XT to układ z TDP określanym na 107 W. Jednostka wyposażona jest w 1024 SP, 64 TU i 32 ROP. Taktowanie w trybie Game Clock to 2610 MHz, a Boost to nawet 2815 MHz. Układ dysponuje 16 MB Infinity Cache.

Źródło: AMDWedług pierwszych testów wydajność karty w rozdzielczości Full HD jest satysfakcjonująca, po uprzednim zmniejszeniu poziomu detali w co bardziej wymagających tytułach. Do ray tracingu kategorycznie się nie nadaje.Do niedawna firma AMD uważała, że 4 GB VRAM w karcie graficznej to mało. Nie przeszkodziło to zastosować właśnie 4 GB VRAM GDDR6 w korzystającym z interfejsu PCIe 4.0 x4 AMD Radeon RX 6500 XT. Lepiej nie wkładajcie tej karty do złącza PCIe 3.0, bo wydajność srogo Was rozczaruje. Wystarczy rzucić okiem na pomiary przygotowane przez Techspot.Sugerowaną cenę na poziomie 199 dolarów (ok. 800 złotych) można włożyć między bajki. AMD Radeon RX 6500 XT w sklepach to wydatek rzędu co najmniej 1500 złotych. Trochę to smutne.Źródło: AMD