Intel wejdzie na rynek koparek kryptowalut. Nie tylko z GPU, ale też dedykowanymi ASIC

Intel najpewniej z dwoma liniami produktów mogących zainteresować górników, nie tylko GPU

Niebiescy mają wielkie możliwości i zapewne szykują się do wejścia na rynek układów ASIC

Wszyscy czekamy na premierę układów graficznych dla graczy z rodziny Intel Arc Alchemist. Nowy podmiot na rynku dedykowanych GPU powinien dobrze wpłynąć na sytuację dostępności i ceny, choć ciężko oczekiwać cudów i znaczących zmian w krótkim terminie. Nowe karty mogą być w końcu też łakomym kąskiem dla górników kryptowalut. Intel nie chciałby jednak się na nich skupiać, a woli oddać je w ręce graczy. Ale zdaje się, że dla minerów szykuje coś znacznie lepszego.Obliczenia związane z wydobywaniem kryptowalut typu Ethereum są realizowane na kartach graficznych. Duża popularność takiego biznesu jest jednym z powodów niedoborów i kosmicznych cen na rynku kart graficznych. Wkrótce górnicy będą mogli też sięgnąć po produkty Intela z linii Arc Alchemist. Firma zapowiadała, że nie planuje stosowania żadnych rozwiązań blokujących czy ograniczających wydobycie na swoich grafikach. Ale nie to jest najważniejsze.Dyrektor działu GPU Raja Koduri podczas streamu z Dr. Lupo promował nie tylko nadchodzącą linię Arc Alchemist. Wspomniał o pracach nad wyspecjalizowanymi układami ASIC tworzonymi z myślą o obliczeniach SHA-256 i wydobywaniu Bitcoinów. Miały by to być niskonapęciowe produkty o bardzo dużej wydajności energetycznej i wąskiej specjalizacji.Bitcoin jest zwykle wydobywany na układach ASIC, które są wyspecjalizowanymi procesorami zaprojektowanymi typowo do jednego rodzaju obliczeń. Zapewniają przewagę w zakresie wydajności i poboru energii w porównaniu z bardziej złożonymi typami podzespołów (procesory, karty graficzne), które teoretycznie mogą wykonywać to samo zadanie. Intel zastanawiał się nam tym tematem już w 2018 roku, kiedy zarejestrował patent na wyspecjalizowany system przetwarzania wykorzystujący zoptymalizowaną ścieżkę danych algorytmu kryptograficznego SHA-256. Taka koncepcja stoi za projektem Bonanza Mine. Po wypowiedzi szefa działu GPU można wnioskować, że Intel nie poprzestanie na projekcie badawczym, a jest zainteresowany końcowym produktem.