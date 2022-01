Możecie zacząć płakać. Procesory i karty graficzne podrożeją w 2022

No rewelacja.

Ceny kart graficznych i procesorów w 2022 roku wzrosną

Mam nadzieję, że zapięliście pasy, bo w roku 2022 poczujecie się jak na rollercoastrze. Powodów takiego stanu rzeczy jest naprawdę wiele - wystarczy spojrzeć na obecną sytuację gospodarczo-polityczną na świecie. Nie o polityce będzie jednak tym razem mowa, a ekonomii. Jeżeli liczyliście na spadek cen procesorów i kart graficznych w 2022 roku, to możecie o tym zapomnieć.poinformowało NVIDIA i AMD, że podnosi ceny produkcji czipówOd jakiegoś czasu w sieci pojawiały się doniesienia o potencjalnej poprawie sytuacji cenowej na rynku podzespołów komputerowych. Wygląda na to, że po raz kolejny były to tylko pogłoski bez większego pokrycia w rzeczywistości. Galopująca inflacja wymusza na producentach podwyżki cen. DigiTimes informuje, że TSMC przekazało swoim największym klientom, w tym Apple, NVIDIA i AMD, że planuje podwyżki cen swoich chipów o 20%. To z kolei przełoży się na wzrost cen kart graficznych i procesorów.TSMC wśród przyczyn podaje niedobory związane z pandemią, wzrost kosztów materiałów, a nawet frachtu i logistyki.TSMC polega na firmach takich jak ASML w przypadku wielu swoich narzędzi i technologii. ASML niedawno ucierpiało w wyniku pożaru w swoim zakładzie w Berlinie, który to tymczasowo wstrzymał dostawy zaawansowanego sprzętu litograficznego.Najbardziej na podwyżkach cen może ucierpieć AMD, mocno polegające na TSMC. Obecne i przyszłe procesory i karty graficzne są budowane w droższym procesie technologicznym 7 nm, a nowe procesory Zen 4 wykorzystają jeszcze droższy proces 5 nm o wciąż stosunkowo ograniczonych możliwościach. Ostatnią rzeczą, jaką potrzebuje AMD są podwyżki cen, którymi przecież od lat walczy z Intelem.Digitimes podaje, że NVDIA zdążyła już zapłacić z góry i zabezpieczyć dostawy chipów w technologii 5 nm, które wykorzysta w nowych kartach graficznych GeForce RTX 40 . Te zadebiutują już w tym roku.Jeśli myślałeś, że rok 2021 roku był zły, to, cytując klasyka, "pa tera".Źródło: Digitimes