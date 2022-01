Apple znów liderem sprzedaży smartfonów dzięki iPhone 13. Samsung wiceliderem

Zacięta walka o miano lidera sprzedaży smartfonów pomiędzy Apple i Samsungiem

Od dawna Apple był firmą sprzedającą najwięcej smartfonów. Ostatnio wyprzedził go Samsung w trzecim kwartale 2021 roku, ale widać sytuacja wróciła do normy. Według ostatniego raportu firmy analitycznej Canalys, Apple jest znów liderem w branży inteligentnych telefonów komórkowych.Wbrew pozorom dostawy urządzeń Apple wcale mocno nie wzrosły, bo tylko o 1 proc. względem trzeciego kwartału 2021 roku. Ich udział jest wręcz mniejszy o 1 proc. w porównaniu z ostatnim kwartałem 2020 roku. Jednak za powrót na tron Apple w dużej mierze odpowiadają zachwiane łańcuchy dostaw. W tej kwestii oberwało się nawet Apple, ale ostatnio prześcigający je Samsung miał dużo większe problemy z podażą swoich produktów w stosunku do zakładanych planów biznesowych. Tym samym Apple bez problemu prześcignął Samsunga, ale w ujęciu rocznym to Koreańczycy mocno gonią Amerykanów.