Steam Deck zyska konkurenta na Windowsie od chińskiego Anbernic

Już nie prosta konsola, Anbernic szykuje się do wprowadzenia handhelda x86_64 z Windowsem

Większa świadomość podręcznych niewielkich handheldów PC nastawionych do gier zaczyna się dopiero od zapowiedzi Steam Decka od Valve. Projekt bazuje na specjalnej dystrybucji Linuxa, ale to w zasadzie pełnoprawny komputer klasy x86_64 w formie podobnej do konsoli Nintendo Switch. Zapewne będzie można też na nim we własnym zakresie zainstalować Windowsa. Kolejne firmy chcą także wejść w ten segment. Zdaje się, że jest nią również chiński Anbernic znany głównie z niewielkich przenośnych konsol na Androidzie czy Linuxie ARM.Firma oficjalnie jeszcze nic nie zapowiedziała, ale znaleziono jej wpisy patentowe i rendery przyszłej konsoli. Zapowiada się jako mały przenośny komputer z Windowsem, podobnie do linii GPD Win, ale dla uproszczenia nazywajmy sprzęt konsolą. Bryła urządzenia przypomina inne znane projekty jak AYA Neo, GPD Win 3 czy Steam Deck.