Masz Windowsa 11 i nowy procesor Intel Core 11 lub 12 gen? Nie włączysz filmów Blu-Ray 4K

Wielbiciele płyt Blu-Ray UHD muszą nastawić się na sprzęt tego typu albo konsolę / Foto: Sony

Amatorzy filmów Blu-Ray UHD na PC muszą omijać nowsze procesory Intela i Windowsa 11

Decyzja Intela była najpewniej spowodowana wieloma metodami ataków, które w ostatnich latach wykorzystywały wady mechanizmu SGX. Można do nich zaliczyć Plunder Volt, LVI, SmashEx, Cache Out czy ForeShadow. Co więcej, instalacja najnowszego systemu Windows 11 również nie ma zaimplementowanej obsługi Software Guard Extensions. Jeśli bardzo zależy wam na Blu-Ray 4K, to jesteście skazani na nieco starsze układy Intela i Windowsa 10. Według przedstawiciela CyberLinka (oprogramowanie do edycji i odtwarzania płyt wideo) mechanizmu SGX nie da się obejść w prosty softwareowy sposób. System i procesor muszą wspierać SGX.Najlepiej by było, aby w przyszłości organizacja Blu-ray Disc Association zaproponowała nową metodę zabezpieczeń lub (na co raczej nie można liczyć) zarządziła brak stosowania SGX. W końcu Software Guard Extensions i tak ma niedoróbki. Amatorów Blu-Ray UHD na PC zapewne nie jest bardzo wielu, ale jeśli do nich się zaliczacie, to lepiej za mocno nie aktualizować platformy i systemu do Windowsa 11, lub postawić na nową konsolę lub osobne urządzenie w roli odtwarzacza filmów Blu-Ray UHD.Źródło: tomshardware / Foto tytułowe: Pixabay - własne