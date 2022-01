Motorola moto g51 5G już w sprzedaży. Niezłe możliwości w cenie około 1000 złotych

Należąca do koncernu Lenovo marka Motorola przedstawia kolejny model telefonu komórkowego. Motorola moto g51 5G jest już dostępna w Polskich sklepach i to w przystępnej cenie. Mimo braku wysokiej opłaty, może pochwalić się całkiem dobrymi możliwościami technicznymi.Przede wszystkim możemy w niej korzystać z dobrodziejstw sieci 5G najnowszej generacji o teoretycznych maksymalnych transferach znacznie przewyższających LTE czy LTE-Advanced. W kwestii łączności można też wspomnieć o WiFi 5 ac czy Bluetooth 5.1, a także technologii nawigacji GPS (z A-GPS), GLONASS czy Galileo.

Motorola moto g51 5G jest dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych / Foto: Motorola

Najnowszy procesor Qualcomm Snapdragon 480 Plus i trzy aparaty, w tym 50 Mpx z Quad Pixel

Ekran Max Vision o dużej przekątnej 6,8 cala ma ultrapanoramiczne proporcje 20:9 i rozdzielczość full HD+ (2400 x 1080 px) oraz podwyższone odświeżanie do poziomu aż 120 Hz, co zapewni o wiele płynniejsze obcowanie z telefonem. To dobre właściwości w tej klasie cenowej. Bateria może pochwalić się niezłą pojemnością 5000 mAh, ale brak szybkiego ładowania. Jedynie 10 W, które nie zapewnią błyskawicznego napełniania ogniwa energią. Niestety nie ma żadnego wyższego stopnia odporności na pył czy wodę - wyłącznie podstawowy IP52.Smartfon Motorola moto g51 5G pracuje w oparciu o najnowszy w zasadzie czysty system Android 11 bez wielu często niepotrzebnych dodatków producenta. Wydajność zapewnia dość podstawowy ośmiordzeniowy Snapdragon 480 Plus. To jednostka z czterema rdzeniami ARM Cortex-A76 i kolejnymi czterema ARM Cortex-A55 oraz grafiką Adreno 619 czy dodatkowym chipem Hexagon 686. Układ jest wspierany przez 4 GB RAM i 64 GB pamięci na dane. Można ją rozszerzyć dzięki kartom microSD. Nie zabrakło nawet gniazda słuchawkowego.