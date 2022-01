Intel Core i5-12400 dobił do 5,2 GHz. Zablokowane CPU także możliwe do mocnego OC

Masz procesor Intel Core 12 gen "bez K"? Istnieje sposób, aby i tak go mocno podkręcić

Intel Core i5-12400 z wynikiem lepszym nawet o 33 proc. To robi ogromne wrażenie!

Jednej z najbardziej znanych na świecie overclockerów der8auer odkrył, że dla Intel Core 12 gen (czy nawet niższych serii w tej architekturze jak Celeron i Pentium) nie trzeba mieć procesora z linii K, aby móc pobawić się w mocne podkręcanie. Początkowo sprawdził to na szcześciordzeniowych Intel Core i5-12400 i i5-12600, a później czterordzeniowym Intel Core i3-12100 i nawet dwurdzeniowym Intel Celeron G6900.Jedną z metod podkręcania jest modyfikacja BCLK, która normalnie może dać najwyżej kosmetyczny przyrost mocy m.in. z racji problematyczności tego sposobu przy OC (podkręca się wtedy nawet np. PCI-Express). Jednak w najnowszych wybranych płytach głównych z chipsetem Z690, można podkręcić tylko BCLK bez wpływu na większość innych podzespołów. Wystarczy też później zrobić korekty dla RAM czy cache CPU. Jeśli nowa częstotliwość procesora będzie duża, oczywiście należy mu dostarczyć więcej energii ustawiając wyżej jego napięcie.Jeśli sami chcecie spróbować sił w OC, to całość została dobrze opisana przez der8auera w filmie na jego kanale YouTube. Niestety nie wiadomo, jakie dokładnie płyty główne obsługują OC BCLK. Overclocker wspomina o konieczności posiadania dodatkowego generatora zegara w danej konstrukcji. Jak na razie sprawdzał kompatybilność z trzema modelami ASUSa. ASUS ROG Maximus Z690 Apex i ASUS ROG Maximus Z690 Hero posiadały omawianą opcję, ale ASUS ROG Strix Z690-I Gaming WiFi już nie. Wszystkie z BIOS w wersji 0811.Co ważne, OC BCLK pojawiało się tylko przy wykryciu procesorów oficjalnie nieprzeznaczonych do podkręcania, czyli bez dopisku "K" w nazwie. Nie wiadomo jak sprawa wygląda z innymi modelami, w tym konkurencji, ale jeśli będzie działać też dla innych firm, to zapewne tylko na wybranych najdroższych produktach. Jeśli w przyszłości opcja pojawi się też w tańszych konstrukcjach, a Intel jej nie zablokuje, to szykuje się świetna możliwość na OC niedrogich układów od niebieskich. Jeśli wszystko pozostanie jak dotychczas, to raczej mało kto będzie zamawiał topową bardzo drogą płytę główną i względnie tani czy co najwyżej średniopółkowy procesor.Przejdźmy do wyników, ale zacznijmy od i5 i tego, że każdorazowo mocno poszybowało zapotrzebowanie na energię elektryczną (nawet do 138 W) i wzrosły temperatury. Choć to drugie tylko w ciężkich syntetycznych benchmarkach jak Cinebench R20 (do 96 stopni Celsjusza). Podczas grania nie było aż tak ciepło i temperatury utrzymywały się na akceptowalnych poziomach.