Samsung pokazał procesor Exynos 2200. Konstrukcja wspiera ray tracing

Powstał przy współpracy z AMD.





Samsung Exynos 2200 - mocny gracz pojawił się na rynku





fot. Samsung

W 2019 roku jak grom z jasnego nieba gruchnęła wiadomość o tym, iż Samsung podpisał umowę o współpracę z amerykańską firmą AMD. Nieco ponad dwa lata później, Koreańczycy w końcu zdecydowali się zaprezentować pierwszy owoc wspomnianej współpracy. To procesor Exynos 2200, który będzie przeznaczony do flagowych urządzeń Samsunga.Konstrukcja powstała na bazie architektury AMD RDNA 2 i od początku wspiera technologię ray tracingu.Co ciekawe, Samsung z niewiadomych przyczyn opóźnił premierę swojego nowego układu - pierwotnie Exynos 2200 miał zostać zaprezentowany 11 stycznia tego roku. Na szczęście wiemy już o nim więcej. Koreańczycy nazywają swój procesor graficzny “Xclipse”. David Wang z AMD przekazał w oficjalnym oświadczeniu, iż technologia zastosowana w Exynosie 2200 trafi także do innych produktów AMD, jak i przyszłych procesorów Samsunga. Exynos 2200 na ten moment wykorzystuje do działania jeden mocny rdzeń Cortex-X2, trzy rdzenie Cortex-A710 oraz cztery rdzenie Cortex-A510.Koreańczycy pochwalili się również ulepszoną jednostką NPU, która w przypadku Exynosa 2200 ma być dwa razy bardziej wydajna od poprzedniego, flagowego układu. Architektura ISP została zaprojektowana przez Samsunga w taki sposób, aby smartfony mogły skorzystać z sensorów fotograficznych o rozdzielczości do 200 megapikseli. Jeden z takich sensorów Samsung zapowiadał jeszcze w 2021 roku . Można śmiało zakładać, że trafi on do któregoś z nowych smartfonów producenta.Dla kogo więc przeznaczony jest Exynos 2200? Zapewne dla posiadaczy urządzeń z serii Galaxy S22, a także kolejnych urządzeń Samsunga (w tym zapewne składaków), które zobaczymy na przestrzeni 2022 roku.Obecnie nie wiadomo, jak technologia od AMD przełoży się na samą wydajność w grach mobilnych oraz czy realnie popchnie programistów do tworzenia jeszcze lepszych tytułów.Na odpowiedzi na te pytania oraz pierwsze testy wydajności będziemy musieli po prostu cierpliwie poczekać.Źródło: Samsung / fot. Max Whitehead - Unsplash