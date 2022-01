Nowe zegarki Garmin Fenix 7 z dotykowym ekranem - oficjalnie. Znamy ceny

Jest do czego wzdychać.

Garmin fenix 7 - szczegóły

Garmin fenix 7S 42 mm - ekran 1,2" 240x240 pikseli

- ekran 1,2" 240x240 pikseli Garmin fenix 7 47 mm - ekran 1,3" 260x260 pikseli

- ekran 1,3" 260x260 pikseli Garmin fenix 7X 51 mm - ekran 1,4" 280x280 pikseli

Garmin fenix 7 - ceny

Garmin fenix 7S standardowy - od. 699 euro (ok. 3167 złotych)

- od. 699 euro (ok. 3167 złotych) Garmin fenix 7S Solar - od. 799 euro (ok. 3621 złotych)

- od. 799 euro (ok. 3621 złotych) Garmin fenix 7S Sapphire Solar - od. 999 euro (ok. 4527 złotych)

- od. 999 euro (ok. 4527 złotych) Garmin fenix 7 standardowy - od. 699 euro

- od. 699 euro Garmin fenix 7 Solar - od. 799 euro

- od. 799 euro Garmin fenix 7 Sapphire Solar - od. 999 euro

- od. 999 euro Garmin fenix 7X standardowy - od. 699 euro

- od. 699 euro Garmin fenix 7X Solar - od. 799 euro

- od. 799 euro Garmin fenix 7X Sapphire Solar - od. 999 euro

I oto są. Prawdopodobnie najbardziej wyczekiwane w tym roku przez sportowców zegarki zostały zaprezentowane. Firma Garmin przedstawiła światu aż trzy modele z serii Garmin Fenix 7 - Fenix 7, Fenix 7S oraz Fenix 7S. Poznaliśmy ceny wszystkich urządzeń oraz dowiedzieliśmy się szczegółów na ich temat.Poszczególne smartwatche z serii Garmin fenix 7 różnią się od siebie średnicą okrągłych i po raz pierwszy w historii serii dotykowych ekranów, a co za tym idzie rozmiarami kopert.Warto zwrócić uwagę na to, że poszczególne warianty mają odmienne szkło ochronne. Wersje standardowe chroni szkło Corning Gorilla Glass DX, wersje Solar - Power Glass, a Sapphire Solar - Power Sapphire.Wszystkie nowe zegarki obsługują płatności mogilne Garmin Pay. Urządzenia korzystają z systemów GNS w postaci GPS, GLONASS i Galileo, ale także czujników ABC, m.in. Z wysokościomierza, wskaźnika wysokości, barometru monitorującego pogodę i 3-osiowego elektronicznego kompasu. Wersja Sapphire zapewnia najwyższą dokładność lokalizacji, wykorzystując technologię multipasmowej łączności satelitarnej, skracającej czas pracy na GPS do 23 godzin.Sprzęty są w stanie działać do 18 dni w trybie zegarka oraz nawet do 57 godzin w trybie GPS (40 godzin przy wykorzystaniu trybu wszystkich systemów satelitarnych). Wersje zasilane energią słoneczną (Solar) są w stanie pracować nawet 4 dni ekstra bez GPS i 15 godzin dłużej na GPS, gdy są nią doładowywane.O takich oczywistościach jak nadgarstkowy czujnik tętna, pulsoksymetr, monitorowanie snu oraz gigantycznej liczbie trybów sportowych pisać chyba nie muszę. Zegarki odczytują powiadomienia z telefonu, mogą odtwarzać muzykę w sposób autonomiczny i przesyłać ją na słuchawki bezprzewodowe oraz wysyłać na bieżąco lokalizację użytkownika do kontaktów alarmowych.Wygląda na to, że wiele osób właśnie znalazło swój nowy wymarzony zegarek sportowy. Jestem użytkownikiem zegarka Garmin Fenix 5 i zaliczam się do tego grona. Nie oszukujmy się jednak: rewolucji względem serii Garmin Fenix 6 nie ma, chyba że komuś różnicę zrobi dotykowy ekran.Zegarki testował już niezastąpionyWięcej detali na temat nowych funkcji zegarków Garmin Fenix 7 znajdziesz tutaj Tanio nie jest, ale po zegarkach sportowych Garmina nikt nie spodziewał się chyba niskich cen.Najdroższy model to Garmin fenix 7X Sapphire Solar z powłoką węglową (DLC) z wentylowanym tytanowo-szarym paskiem z powłoką węglową (DLC) za 1149 euro (ok. 5200 złotych)Źródło: Garmin