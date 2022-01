Ruszyła wielka wyprzedaż Huawei. Zestawy urządzeń w niższych cenach

Chiński producent kusi rabatami.

Promocja na Huawei.pl

Tablet Huawei MatePad 11 + klawiatura Huawei Smart Magnetic Keyboard za 1 999 zł

Laptop Huawei MateBook X Pro 2021 z monitorem Huawei MateView GT 27" za 8 499 zł

Monitor gamingowy Huawei MateView GT 27" SE i stacja Huawei MateStation S za 2 999 zł



Smartfon Huawei Nova 9. | Źródło: mat. własny Smartfon Huawei Nova 9. | Źródło: mat. własny

Dokładnie dziś wystartowała wielka wyprzedaż elektroniki w oficjalnym sklepie Huawei.pl. Producent wpadł na nietypowy pomysł w postaci promocji polegającej na łączeniu urządzeń w zestawy. Kupując smartfony, laptopy, monitory, słuchawki, tablety i routery w pakietach można zaoszczędzić całkiem sporo pieniędzy. Polacy mogą decydować się na proponowane zestawy lub tworzyć własne, składające się z maksymalnie 5 produktów.Karnawałowa oferta Huawei to przede wszystkim kilka polecanych zestawów. Producent zwraca uwagę na następujące propozycje:Zasada jest prosta: do laptopów, monitorów, smartfonów oraz słuchawek można dodawać z listy jeden lub więcej dodatkowych produktów. Wśród nich są myszy bezprzewodowe, routery, głośniki, etui, opaski sportowe, inteligentne wagi oraz słuchawki. Tych ostatnich nie da się łączyć z innymi słuchawkami.Przykładowy zestaw to na przykład smartfon Huawei Nova 9 , etui do Huawei Nova 9 (9 złotych), waga Huawei Scale 3 (49 złotych) i słuchawki Huawei FreeBuds Lipstick (799 złotych). Rabaty sięgają maksymalnie 30%.Promocja obowiązuje do 28 stycznia lub do wyczerpania zapasów. Szczegółowe oferty znajdują się pod tym adresem Źródło: Huawei.pl